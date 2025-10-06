Cette ex-Miss France se rase le crâne pour une belle cause

Vaimalama Chaves a récemment partagé une vidéo touchante sur Instagram : on la voit se faire raser entièrement la tête. Un choix fort, qu’elle a fait dans le cadre d’Octobre Rose, campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. En légende, la Miss France 2019 écrit simplement : « Nouveau départ, pour une nouvelle vie. Pas pour moi, pour elles ».

Un don symbolique et solidaire

L’ex-reine de beauté explique sa démarche avec sincérité : « (…) pour ce mois d’Octobre et pour soutenir des femmes chères a mon coeur, tout en soutenant tous ceux qui en ont besoin, je me suis dit que si ces cheveux pouvaient rendre quelqu’un heureuse, alors je pouvais le faire. Pour Elle, qui a été émue, pour Elles, qui recevront mes cheveux, pour eux, qui cherchaient un soutien silencieux, voici mon ruban rose (…) ».

Ses cheveux seront ainsi donnés à des femmes en traitement qui en ont besoin, un acte d’altruisme salué massivement par sa communauté. Sous sa publication, les commentaires fusent : « Tu es trop belle ! », « Merci pour ce geste », « Ton détachement à toutes ces choses, finalement superficielles, est quelque chose qui m’inspire beaucoup. Quoi qu’il arrive, tu es toujours canon ».

 

Un message d’amour, de résilience et de solidarité

En se rasant les cheveux, Vaimalama Chaves dépasse ainsi le symbole de beauté pour redonner force et visibilité aux femmes qui traversent l’épreuve du cancer. Un geste intime devenu universel, qui rappelle que le courage, c’est de se mettre au service des autres, même dans la vulnérabilité. Voici son ruban rose. Et il ne passe pas inaperçu.

Par ce geste profondément humain, Vaimalama Chaves rappelle ainsi que la véritable beauté ne réside pas dans l’apparence, mais dans la bienveillance et le courage d’agir pour les autres. En offrant sa chevelure, elle offre surtout un message d’espoir et de solidarité à toutes celles qui luttent contre la maladie. Son acte, à la fois simple et bouleversant, illustre avec justesse l’esprit d’Octobre Rose : se rassembler, se soutenir et croire, ensemble, en la force du renouveau.

