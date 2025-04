Rihanna éblouit à 37 ans dans une parure de lingerie en dentelle

Rihanna confirme une fois de plus son influence, en apparaissant radieuse dans une pièce de lingerie de sa marque Savage x Fenty. Le 15 avril 2025, la chanteuse et entrepreneuse a dévoilé sur Instagram un aperçu de sa nouvelle collection, inspirée du thème du mariage. Et comme toujours, elle le fait en incarnant l’inclusivité et l’affirmation de soi.

Une photo forte et sans compromis

Sur le célèbre réseau social Instagram, Rihanna prend la pose dans une parure de lingerie rose pastel en dentelle. La silhouette est mise en valeur : la fierté, la liberté et l’assurance dominent. L’ensemble, travaillé dans les moindres détails, s’adresse à toutes les morphologies et revendique une sensualité inclusive, bien loin des standards restrictifs de la lingerie traditionnelle.

Une campagne qui claque

En plus de la photo, Rihanna a partagé la vidéo officielle de la campagne, où elle apparaît rayonnante. La mise en scène, artistique et affirmée, bouscule les codes. Une manière pour la fondatrice de Savage x Fenty de rappeler que la lingerie n’est pas là pour plaire aux autres, mais pour permettre à chacune de se sentir bien dans sa peau.

Un modèle d’entrepreneuriat inspirant

Rihanna, aujourd’hui maman, continue de redéfinir les rôles traditionnels dans les industries de la beauté et de la mode. Avec Savage x Fenty, elle propose des collections pensées pour toutes les tailles, genres et couleurs de peau. Son succès repose sur une vision moderne et inclusive de la féminité, mais aussi sur une stratégie commerciale audacieuse et innovante.

Après la beauté avec sa marque Fenty Beauty, les cheveux texturés avec Fenty Hair, et plusieurs collaborations avec des marques comme Puma ou Dior, Rihanna s’impose comme une véritable cheffe d’entreprise à impact culturel fort.

Avec cette nouvelle apparition, Rihanna réaffirme que la confiance en soi et l’affirmation personnelle ne devraient jamais être conditionnées par des normes établies. Son message est clair : chaque corps mérite d’être mis en valeur, et chaque personne a le droit de se sentir puissante, quel que soit son genre, sa morphologie ou son parcours.