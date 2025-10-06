« Couvre-toi, c’est honteux » : la robe de cette actrice est jugée « trop osée »

Léa Michel
Florence Pugh n’a jamais eu peur de bousculer les codes de la mode. Lors d’un récent défilé Valentino à Rome, l’actrice britannique a fait sensation dans une longue robe rose au style féérique. Un look qui a immédiatement divisé les internautes.

Une apparition remarquée en robe rose

Vêtue d’une robe fluide signée Valentino, Florence a affiché un look à la fois élégant et moderne. La pièce, aux allures de conte de fées, combinait un col montant décoré de plumes légères et une jupe aérienne à la taille cintrée. Un choix fort qui mettait en avant son assurance et son goût pour les tenues avant-gardistes.

 

Les critiques fusent en ligne

Si beaucoup ont salué son audace et son charisme – « DAMN. sa confiance est incroyable ! », pouvait-on lire – d’autres internautes se sont montrés bien plus critiques. « Couvre-toi, c’est honteux », a commenté l’un d’eux, tandis qu’un autre ajoutait : « Habille-toi correctement, tu sais que ça va faire parler ».

Florence Pugh affirme ses choix mode et répond

Face à ces réactions, l’actrice du film « Oppenheimer » a rapidement réagi, défendant son choix de mode avec franchise. « Je savais, en portant cette incroyable robe Valentino, qu’il y aurait forcément des commentaires », a-t-elle expliqué sur ses réseaux sociaux. Pour elle, la mode est avant tout une question de liberté et d’expression personnelle.

Entre critiques et éloges, Florence Pugh prouve une nouvelle fois qu’elle n’a pas peur d’imposer son style. Plus qu’un look, c’est une déclaration : celle d’une femme qui affirme pleinement qui elle est.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
