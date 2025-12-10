À 20 ans, cette icône de la pop japonaise révèle son identité « transmasculine »

Le 6 décembre 2025, jour de son vingtième anniversaire, Cocona, membre du girls band japonais XG, a fait une annonce émouvante et historique. Dans un message publié sur Instagram, l’artiste a révélé être transmasculin et non-binaire, partageant son cheminement personnel et sa volonté de vivre désormais en accord avec son identité. Ce coming out, salué par de nombreux fans et soutenu par son équipe artistique, marque un tournant symbolique dans l’industrie musicale asiatique.

Une annonce empreinte de courage et de sincérité

Dans son message, partagé à plus de 3,2 millions d’abonnés, Cocona a évoqué sa transition, mentionnant notamment avoir subi une chirurgie du torse plus tôt dans l’année. L’artiste explique avoir été assigné femme à la naissance (AFAB) mais ne s’être jamais reconnu dans cette étiquette. Cette révélation intime traduit un profond désir d’authenticité et d’acceptation de soi.

Cocona confie que le chemin vers cette révélation fut long et difficile : accepter qui il est vraiment lui a permis d’« ouvrir une nouvelle porte », de se reconnecter à lui-même et de voir le monde sous un jour plus libre et apaisé. Ce témoignage sincère a été perçu comme un message d’espoir pour les jeunes en quête d’identité ou de représentation dans le milieu artistique.

Le soutien fort de son entourage et de son label

Au sein du collectif XG, la solidarité s’est immédiatement manifestée. Le producteur et PDG du label XGALX, Simon Jakops, a exprimé une admiration profonde pour le courage de Cocona, réaffirmant la volonté du label d’accompagner chaque membre dans son épanouissement personnel autant qu’artistique.

Dans une publication empreinte de bienveillance, Simon Jakops a souligné que l’essence même de XG réside dans la sincérité, la croissance et le respect des individualités : « c’est le cœur, le CORE, de ce que nous sommes et de ce que nous voulons transmettre au monde ».

Un moment historique pour la musique asiatique

Avec cette déclaration, Cocona devient la première figure transmasculine non-binaire à s’affirmer ouvertement dans la pop asiatique. Si d’autres artistes, tels que le chanteur, présentateur et acteur sud-coréen Jo Kwon ou le boys band sud-coréen de K-pop XLOV, se sont déjà identifiés comme « genderless » ou non-binaires, cette annonce représente un jalon important : elle offre une représentation nouvelle et nécessaire pour la communauté LGBTQ+ au sein d’une industrie encore très normative.

Depuis les débuts de XG en 2022, le groupe cartonne à l’international, enchaînant les tournées mondiales et les collaborations prestigieuses. À l’aube de la sortie de leur premier album, « THE CORE », prévue en janvier 2026, cette annonce ajoute une dimension humaine et sincère à l’image du groupe : celle de l’authenticité et du courage d’être soi.

En célébrant ses 20 ans, Cocona ne s’est ainsi pas seulement offert une renaissance personnelle, mais a aussi ouvert la voie à un dialogue plus inclusif dans le monde de la musique asiatique. Son message de liberté et d’acceptation résonne bien au-delà du fandom de XG, portant une lumière nouvelle sur les questions de genre et d’identité. Avec le soutien de sa famille, de ses collègues et de ses fans, Cocona illustre à merveille la puissance d’une vérité assumée – celle d’exister pleinement, sans compromis.