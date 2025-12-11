Cette actrice coréenne fascine avec un look « naturel » inattendu

Léa Michel
@xeesoxee/Instagram

L’actrice et mannequin sud-coréenne Han So Hee, connue pour ses maquillages charbonneux et ses lèvres rouges intenses, surprend avec un look « sans fard ».

Un virage loin du look « sultry »

Habituellement, Han So Hee se distingue par un maquillage marqué : eyeliner prononcé, fards sombres et bouche rouge qui soulignent son charisme intense. Dans ses nouvelles photos, elle apparaît avec très peu de maquillage, laissant transparaître une peau « au naturel ». Son styling, volontairement minimaliste, lui confère une aura totalement différente. Ce contraste surprend et séduit, révélant une facette plus authentique de l’actrice tout en prouvant sa capacité à transformer son image avec une simplicité désarmante.​

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Sofie (@adoring_sohee)

Un visage « naturel » qui révèle une autre aura

Sans son smoky iconique, ses traits semblent plus paisibles, donnant une impression de naturel qui tranche avec son image précédente. Ce look met en avant une autre facette de sa beauté, moins dramatique mais tout aussi captivante, ce qui montre à quel point son visage est polyvalent devant la caméra. La douceur de son regard laisse transparaître une sensibilité nouvelle, presque inattendue. Cette simplicité assumée révèle une élégance authentique, comme si Han So Hee s’autorisait enfin à laisser parler la délicatesse de ses traits. On découvre alors un charme plus intime, plus proche, qui prouve que même sans artifice, Han So Hee parvient à capter l’attention avec une aisance désarmante.​

Les réactions des fans

Sur les communautés en ligne, les commentaires s’enchaînent : certains fans disent qu’Han So Hee ressemble à une actrice japonaise, d’autres comparent son aura à une actrice de la série télévisée sud-coréenne « Mr. Sunshine », tandis que beaucoup la trouvent à la fois « belle » et presque « déroutante » tant elle semble différente. Beaucoup saluent ce style plus brut et effortless, estimant qu’il prouve qu’Han So Hee peut tout se permettre, du look glamour au visage quasi sans maquillage.

Avec cette apparence plus épurée, Han So Hee prouve ainsi une fois de plus sa capacité à se réinventer tout en captivant le public. Loin de ternir son image, ce virage vers le naturel révèle une profondeur nouvelle. Une transformation saluée par ses fans, qui confirme que son pouvoir de fascination dépasse largement les codes du maquillage ou du glamour.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
À 52 ans, Heidi Klum bronze et affiche sa silhouette sur la plage
Article suivant
« Tes fesses ne sont pas si grosses » : quand une chanteuse célèbre répond aux remarques sexistes et racistes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Tes fesses ne sont pas si grosses » : quand une chanteuse célèbre répond aux remarques sexistes et racistes

Il suffit parfois d’une phrase pour mettre en lumière des problématiques bien plus larges. Récemment, la chanteuse Theodora...

À 52 ans, Heidi Klum bronze et affiche sa silhouette sur la plage

La mannequin, animatrice et actrice germano-américaine Heidi Klum continue de démontrer qu’elle accepte pleinement son corps et son...

À 20 ans, cette icône de la pop japonaise révèle son identité « transmasculine »

Le 6 décembre 2025, jour de son vingtième anniversaire, Cocona, membre du girls band japonais XG, a fait...

En jupe, cette mannequin hongroise s’affiche dans un look hivernal audacieux

À chaque apparition publique, Barbara Palvin captive l’attention des photographes et des internautes. La mannequin hongroise a récemment...

Ciblée par une blague « grossophobe », cette chanteuse affiche fièrement sa silhouette

Alors qu’une "blague" grossophobe  à son sujet circulait sur les réseaux sociaux, Lizzo a choisi de répondre à...

Fatiguée d’être « Pamela Anderson », l’actrice veut changer de nom

Son nom est connu dans le monde entier, synonyme des années 1990, de « Baywatch » et de l’image sulfureuse...