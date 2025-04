Alva Claire (taille 44) illumine en lingerie pastel et fleurs éclatantes

Avec poésie et éclat, Alva Claire continue de sublimer la mode inclusive. Dans une série de clichés publiés sur Instagram, la mannequin britannique s’illustre dans une mise en scène florale onirique pour Jean Paul Gaultier, à l’occasion du lancement de l’édition Flower du parfum Le Beau / La Belle. Une apparition artistique qui célèbre les corps dans toute leur diversité.

Une composition florale incarnée

Entourée de pivoines, lys, coquelicots, et autres pétales éclatants, Alva Claire pose dans une lingerie pastel sculptante, pensée pour révéler la beauté naturelle des courbes. Chaque détail du visuel évoque un rêve éveillé : la lumière irisée, les textures délicates, les teintes lavande et rose tendre. Elle incarne ici une figure florale moderne, à la fois muse, femme libre et icône de style.

Le jeu de matières pastel, la lumière irisée et les compositions florales créent un univers à la fois doux et puissant, dans lequel la mannequin brille par sa présence. Sans artifices superflus, son allure capte l’attention par sa grâce naturelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ALVA CLAIRE (@alvaclaire)

Une image qui célèbre les corps pluriels

Alva Claire, mannequin taille 44, est depuis plusieurs années une figure forte du mouvement pour la diversité corporelle dans la mode. Son apparition dans cette campagne s’inscrit dans une volonté claire : montrer que la lingerie, le parfum et l’élégance ne sont pas réservés à une norme unique.

Ici, le glamour ne se mesure pas à la minceur, mais à la puissance tranquille de la représentation. Par son regard franc, ses poses élégantes et la confiance qu’elle dégage, elle envoie un message clair : chaque corps mérite d’être vu, célébré, respecté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean Paul Gaultier (@jeanpaulgaultier)

Une vision contemporaine de la beauté

Intitulée simplement « a beautiful dream » en légende de son post, cette série d’images se lit comme une ode à la liberté et à l’amour de soi. Rien de forcé : juste une femme pleinement elle-même, dans un univers artistique soigneusement pensé pour sublimer sans déguiser. Le choix des tons, des textures et de la lumière contribue à créer un rêve visuel accessible, inspirant, dans lequel beaucoup peuvent se reconnaître.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ALVA CLAIRE (@alvaclaire)

En lingerie pastel et fleurs éclatantes, Alva Claire ne se contente pas d’illuminer un décor : elle éclaire aussi un mouvement plus vaste, celui d’une beauté pluraliste, apaisée et pleinement assumée. À travers ce post, elle rappelle qu’être soi-même, dans toute sa complexité, est non seulement suffisant, mais profondément inspirant.