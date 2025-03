Hailey Bieber publie une rare photo avec son fils

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber a récemment offert à ses millions de fans un aperçu rare de sa vie de maman. Le 9 mars 2025, la jeune femme de 28 ans a partagé une tendre photo d’elle et de son fils Jack sur Instagram, déclenchant une vague de réactions enthousiastes et attendries.

Un moment intime partagé

Sur le cliché, Hailey tient son petit garçon dans ses bras. Bien que le visage de Jack soit soigneusement caché – dans la lignée de la discrétion que le couple Bieber entretient autour de sa vie privée – la douceur et la complicité entre la mère et l’enfant sont palpables. Le petit corps de Jack lové contre Hailey, sa petite main agrippant les cheveux puis le chapeau de sa maman, raconte une histoire d’amour simple mais puissante.

Cette publication a immédiatement captivé l’attention des fans, générant des millions de likes et de commentaires en quelques heures. « Le bonheur vous va si bien », a écrit une abonnée, tandis qu’une autre a souligné : « Hailey est rayonnante, la maternité lui donne une aura encore plus belle ! ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Entre vie personnelle et carrière

Depuis la naissance de Jack en août 2024, Hailey et Justin Bieber ont fait le choix de préserver leur intimité familiale. Le couple, qui est sous le feu des projecteurs depuis des années, a pris la décision consciente de ne pas exposer leur fils à la lumière médiatique. Cette publication Instagram est donc une exception notable, un rare moment où le couple partage une facette de leur bonheur familial avec le public. Hailey a accompagné la photo d’une légende sobre mais pleine de tendresse : « ❤️‍🔥 ».

Si Hailey Bieber savoure pleinement son nouveau rôle de maman, elle n’en oublie pas pour autant sa carrière. Entre la gestion de sa marque de cosmétiques Rhode et ses multiples collaborations dans le monde de la mode, la jeune femme jongle avec brio entre vie professionnelle et vie personnelle. Le 25 février dernier, Hailey a annoncé sa nouvelle collaboration avec la marque de sportswear italienne FILA. Cette collection capsule, inspirée des looks vintage des années 90, incarne parfaitement le style chic et décontracté de la mannequin.

En partageant cette photo intime avec Jack, Hailey Bieber n’a pas seulement offert à ses abonnés un joli moment de complicité mère-fils. Elle a également transmis un message puissant sur la maternité et l’amour-propre. De mannequin à femme d’affaires, d’épouse à maman épanouie, Hailey continue de montrer au monde qu’il est possible de tout avoir, à condition de rester fidèle à soi-même.