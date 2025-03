Emma Stone rayonne en body nuisette sur le tapis rouge

La Fashion Week de Paris a été le théâtre d’un événement qui a marqué les esprits, le 10 mars 2025 : le défilé tant attendu de la maison Louis Vuitton. Comme à son habitude, la Haute Couture a attiré les plus grandes personnalités, mais c’est une apparition en particulier qui a captivé tous les regards : celle d’Emma Stone. L’actrice oscarisée a volé la vedette avec une tenue à la fois glamour et élégante. Un body nuisette en dentelle noire, porté avec une jupe longue et fluide.

Une apparition glamour

Dès son arrivée au défilé Louis Vuitton, Emma Stone a fait forte impression. Drapée d’un manteau noir, posé sur ses épaules, l’actrice semblait jouer avec l’idée d’une tenue classique avant de dévoiler un look qui n’avait rien de traditionnel. Sous son manteau : un body en dentelle noire à fines bretelles, associé à une jupe longue également en dentelle transparente. Ce choix vestimentaire glamour a instantanément capté l’attention des photographes.

La dentelle noire a été ici réinventée de manière moderne. Transparent et chic, ce look mettait en valeur la silhouette d’Emma Stone tout en conservant une élégance raffinée. Le body nuisette incarnait parfaitement la tendance « no pants » qui fait fureur cette saison. Exit les pantalons, place aux jupes et robes fluides.

Un changement capillaire radical et stylé

Emma Stone a également frappé fort sur le plan capillaire. En décembre 2024, l’actrice avait déjà surpris le public en optant pour une coupe pixie très courte, accompagnée d’un ton roux cendré plus sombre. Lors du défilé Louis Vuitton, cette coupe pixie, effilée et soignée, apportait un contraste intéressant avec le glamour de sa tenue. Les traits délicats de son visage étaient ainsi sublimés, et le choix de la couleur de ses cheveux, plus foncée qu’auparavant, donnait à son apparence un côté plus moderne. L’association de ce look capillaire boyish avec une tenue aussi glamour que le body nuisette en dentelle créait une harmonie parfaite entre audace et délicatesse.

Un style sans compromis

Emma Stone a une nouvelle fois démontré qu’elle maîtrisait l’art du style avec une aisance rare. Ce look au défilé Louis Vuitton prouve qu’elle n’a pas peur de prendre des risques tout en restant fidèle à son élégance naturelle. Ce n’est pas la première fois qu’Emma Stone se distingue sur les tapis rouges avec des choix audacieux et sophistiqués. L’actrice a toujours su marier élégance classique et touches modernes, captivant à chaque fois un peu plus le public et les professionnels du milieu.

Son apparition au défilé Louis Vuitton a marqué un moment clé dans sa carrière mode. Sa transformation, qu’il s’agisse de sa coupe pixie audacieuse ou de son choix de look, reflète une femme en pleine évolution, à l’image de sa carrière. L’actrice semble en pleine ascension dans l’univers de la mode, et sa présence sur le tapis rouge a été une véritable déclaration de confiance et d’affirmation personnelle.

Avec son charisme naturel et sa capacité à mélanger audace et raffinement, Emma Stone continue ainsi de s’imposer comme une figure incontournable de la mode. Au défilé Louis Vuitton, elle a fait bien plus que briller : elle a illuminé le tapis rouge de sa présence, démontrant que la véritable élégance ne réside pas seulement dans ce que l’on porte, mais dans la manière dont on ose porter ce qui nous ressemble.