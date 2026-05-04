Hailey Bieber mise sur un ensemble minimaliste orange vintage

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber possède un « talent discret » pour imposer les tendances sans en donner l’impression. Le 1er mai 2026, il lui a suffi de partager quelques selfies sur Instagram, vêtue d’un ensemble orange vintage rehaussé d’un gilet rouge, pour susciter un véritable engouement auprès de ses abonnés.

Un deux-pièces orange à col halter et short boyshort

C’est avec la légende « Apples to oranges » (comparer des pommes et des oranges) qu’Hailey Bieber a accompagné son carrousel de selfies miroir du 1er mai 2026 – une référence directe au contraste entre son deux-pièces orange et son gilet rouge. Elle portait précisément un deux-pièces orange à col halter triangle, avec un bas boyshort – une coupe rétro qui rappelle les ensembles de plage des années 70, entre minimalisme et nostalgie. Par-dessus, elle a superposé un gilet court rouge boutonné sur le devant – ouvert pour laisser apparaître l’ensemble orange en dessous.

C’est précisément cette association orange-rouge qui a retenu l’attention : deux tons chauds et saturés, ici réunis avec une évidence désarmante. Un choix qui prouve qu’Hailey Bieber ne cesse d’explorer les combinaisons chromatiques là où beaucoup s’arrêtent.

 

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Un beauty look minimaliste pour ne rien écraser

Pour compléter, Hailey Bieber portait ses cheveux bruns lâchés avec une raie centrale et des couches naturelles, tandis que son maquillage se composait d’un eye-liner taupe, de touches de blush rose et d’une bouche rosée. Rien de compétitif avec la tenue – une façon de laisser la couleur faire tout le travail.

Une esthétique vintage qui s’installe durablement

Ce look s’inscrit dans une direction stylistique cohérente qu’Hailey Bieber explore depuis plusieurs saisons : des pièces aux allures rétro, des coloris chaleureux et saturés, et un minimalisme qui n’exclut pas l’audace. Qu’il s’agisse de son apparition à Coachella 2026 en micro-short de running avec boots, ou de ce carrousel en orange et rouge, elle construit une esthétique décontractée, précise, jamais convenue.

Un deux-pièces orange, un gilet rouge et une légende en deux mots – Hailey Bieber n’avait ainsi pas besoin de plus pour créer un moment de mode. La combinaison chromatique « apples to oranges » est déjà celle que ses abonnés vont s’empresser d’essayer cet été.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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