« Ce n’est pas une tenue pour le froid » : une mannequin en expédition dans l’Arctique crée le débat

Quatre filles de Louisiane (États-Unis), l’Arctique, et une expédition qui « a failli mal tourner » – c’est ainsi que la mannequin et personnalité de la télévision américaine Brooks Nader a résumé son aventure sur Instagram. Derrière la légende « espiègle », il y avait une vraie mission scientifique, et un débat immédiat sur la tenue portée.

Une expédition scientifique sérieuse

Brooks Nader et ses trois sœurs – Mary Holland, Grace Ann et Sarah Jane – se sont rendues à Svalbard, en Norvège, pour participer à la toute première étude examinant comment les environnements polaires extrêmes affectent la santé des femmes. Menée en partenariat avec la Space Prize Foundation, NYU Langone Health et l’Université d’Arizona, l’expérience était conçue pour reproduire les conditions auxquelles font face les astronautes dans l’espace : températures extrêmes, isolation et cycles lumière-obscurité perturbés. Au programme : snowmobile, ski de fond à travers des vallées glaciaires, et collecte de données biologiques en temps réel.

Ce que les chercheurs voulaient mesurer

Les données collectées concernaient les effets environnementaux extrêmes sur l’équilibre hormonal féminin, les cycles menstruels, les habitudes de sommeil et l’adaptation physiologique globale. Des outils portables de surveillance du sommeil et de prélèvement biologique ont été utilisés tout au long du séjour, suivis d’évaluations post-voyage pour analyser la récupération et la recalibration physiologique. Les résultats seront soumis à une revue scientifique à comité de lecture et présentés lors de conférences mondiales, dont le SLEEP Meeting en juin 2026.

Le débat sur la tenue

Au-delà de l’expédition scientifique elle-même, c’est surtout la tenue de Brooks Nader qui a cristallisé l’attention sous sa publication Instagram. Si sa légende au ton léger et décalé (« 4 filles du sud de la Louisiane vont dans l’Arctique et n’en reviennent presque pas… Tout ça pour la SCIENCE les filles ») a contribué à faire parler du reportage diffusé sur ABC Nightline, ce sont avant tout les choix vestimentaires aperçus sur certaines photos qui ont suscité le plus de réactions.

Entre critiques sur leur inadéquation avec le climat arctique et défense d’une approche plus accessible et moderne de la science, le débat s’est rapidement déplacé du fond du projet vers son apparence. Il reste essentiel de rappeler qu’il n’y a pas lieu de commenter ou de juger le corps ou l’apparence d’une femme – ni de quiconque. Chacun est libre de s’habiller comme il l’entend, et le fait d’être une personnalité publique ne justifie en rien les critiques ou jugements portés sur les images partagées sur les réseaux sociaux.

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Un enjeu qui dépasse largement l’expédition

Dans un communiqué, les sœurs Nader ont exprimé leur vision du projet : « C’est à la fois une contribution scientifique et une déclaration culturelle. Nous voyons cela comme une occasion de poursuivre la conversation que nous avons autour de la santé des femmes vers une nouvelle frontière – ce dont nos corps sont capables quand ils sont poussés à l’extrême. Nous espérons que notre participation inspirera d’autres femmes à participer à des recherches futures ».

L’étude a été conçue pour « combler un manque critique dans la recherche médicale et spatiale, avec des implications pour la santé des femmes sur Terre et pour la faisabilité de la reproduction humaine et des voyages spatiaux de longue durée ». En d’autres termes : comprendre comment le corps féminin réagit aux conditions extrêmes n’est pas une question accessoire. C’est une donnée fondamentale pour l’avenir de l’exploration spatiale – et les sœurs Nader, avec leurs blousons ouverts et leurs sourires, en sont devenues les ambassadrices « les plus inattendues ».

En définitive, tenues légères dans l’Arctique ou non, Brooks Nader et ses trois sœurs Mary Holland, Grace Ann et Sarah Jane ont ramené de Svalbard des données scientifiques que peu auraient pensé à collecter. Le débat sur leurs looks aura au moins eu un mérite : mettre sous les projecteurs une recherche qui en avait besoin.