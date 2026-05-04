« Un ange » : les photos de vacances de Bella Hadid captivent les internautes

Pas de mise en scène, simplement un carrousel de photos baptisé « Random 🧚☀️🧡 » et une succession de looks de plage qui n’ont pas tardé à séduire les internautes. La mannequin américaine Bella Hadid confirme ainsi qu’elle est en pleine parenthèse estivale, pour le plus grand plaisir de ses abonnés.

Une robe blanche bohème

La légende en dit long sur l’état d’esprit actuel de Bella Hadid : « Random 🧚☀️🧡 things 🍀🍹🐬🌅🌅🌅 ». Pas de concept, pas de narration – seulement des instantanés d’une vie au soleil, partagés avec une désinvolture parfaitement maîtrisée. Un style de publication, à la fois spontané en apparence et soigneusement harmonisé, devenu au fil du temps l’une de ses signatures sur les réseaux.

Dans cette continuité, parmi les différentes tenues du carrousel, la robe blanche bohème se distingue particulièrement. Légère et fluide, portée comme si elle avait été choisie à la dernière minute, elle incarne pleinement cette esthétique « effortless » que Bella Hadid impose depuis le début de la saison. Une allure qui évoque le bohème des années 2000.

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Des looks de plage qui s’enchaînent naturellement

Le carrousel ne se contente pas d’un seul look. Entre la robe blanche et une tenue noire minimaliste, Bella Hadid défile d’une tenue à l’autre avec la même aisance —-preuve qu’elle est autant à l’aise dans une pièce couture que dans le plus basique. Ce mélange de registres, du bohème au minimaliste en passant par des looks plus colorés, donne au post une légèreté authentique qui touche ses abonnés bien au-delà du simple intérêt mode.

Les commentaires qui parlent d’eux-mêmes

La réaction de ses 61 millions d’abonnés a été immédiate et unanime. « Un ange », « Tu es tellement belle », « Reine » – les commentaires reflètent ce que beaucoup ressentent face à ces images : une beauté lumineuse, amplifiée par un cadre ensoleillé et des looks qui semblent en parfaite adéquation avec cet environnement. Chez Bella Hadid, cette simplicité apparente renforce encore l’impact visuel : rien ne paraît forcé, tout semble couler de source, comme une extension naturelle de l’été qu’elle incarne.

En définitive, ce post s’inscrit dans une série de publications balnéaires de Bella Hadid ce printemps-été 2026. Ses photos de vacances ont confirmé une chose : elle est l’une des rares personnalités dont chaque publication devient immédiatement un « moment de mode ».