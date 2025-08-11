Heidi Klum (52 ans) ose le bustier rétro qui captive internet !

Icône de la mode et muse éternelle des podiums, Heidi Klum signe un retour sous les projecteurs qui ne passe pas inaperçu. Invitée de l’émission Good Morning America, elle a bluffé les fans et les experts du style avec une silhouette inspirée des années 50, twistée de détails modernes et irrésistibles.

Un retour remarqué sur le devant de la scène

Huit ans après son dernier passage dans les coulisses de l’émission « Project Runway », Heidi Klum revient rayonner à la télévision. Pour l’occasion, la top allemande a choisi de porter un ensemble unique, imaginé par un jeune talent du célèbre show qu’elle a contribué à lancer. Preuve que la star sait toujours allier hommage, humour et coups d’éclat vestimentaires.

View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Le bustier rétro, entre glamour et modernité

C’est avec une robe bustier bleu marine à pois blancs, structurée à la perfection et ponctuée de touches jaunes éclatantes, qu’Heidi Klum a conquis l’antenne et les réseaux sociaux. La coupe corset affine la taille et valorise sa silhouette sportive, tandis que les manches bouffantes transparentes injectent une dose d’audace couture. La jupe crayon à revers sirène, rehaussée de finitions jaunes, sublime la morphologie d’Heidi Klum.

Un style signature et sophistiqué

Souple brushing californien, regard intense et bouche nude : la mise en beauté souligne la fraîcheur de l’ensemble. Aux pieds, des escarpins marine élancent la silhouette. Chaque détail de la tenue rappelle l’art d’Heidi Klum de mixer glamour old school et accents contemporains. Son clin d’œil à son passage télé, teinté d’humour et de fierté pour « Project Runway », montre qu’à 52 ans, elle est toujours aussi à l’aise dans la lumière comme dans la mode.

Ce look confirme ainsi que la mode n’a pas d’âge et que le rétro revisité n’a jamais été aussi actuel. Heidi Klum prouve, avec panache, qu’oser le contraste peut provoquer bien plus qu’un effet de mode : un véritable phénomène sur internet !