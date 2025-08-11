Heidi Klum (52 ans) ose le bustier rétro qui captive internet !

Fabienne Ba.
@heidiklum/Instagram

Icône de la mode et muse éternelle des podiums, Heidi Klum signe un retour sous les projecteurs qui ne passe pas inaperçu. Invitée de l’émission Good Morning America, elle a bluffé les fans et les experts du style avec une silhouette inspirée des années 50, twistée de détails modernes et irrésistibles.

Un retour remarqué sur le devant de la scène

Huit ans après son dernier passage dans les coulisses de l’émission « Project Runway », Heidi Klum revient rayonner à la télévision. Pour l’occasion, la top allemande a choisi de porter un ensemble unique, imaginé par un jeune talent du célèbre show qu’elle a contribué à lancer. Preuve que la star sait toujours allier hommage, humour et coups d’éclat vestimentaires.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Le bustier rétro, entre glamour et modernité

C’est avec une robe bustier bleu marine à pois blancs, structurée à la perfection et ponctuée de touches jaunes éclatantes, qu’Heidi Klum a conquis l’antenne et les réseaux sociaux. La coupe corset affine la taille et valorise sa silhouette sportive, tandis que les manches bouffantes transparentes injectent une dose d’audace couture. La jupe crayon à revers sirène, rehaussée de finitions jaunes, sublime la morphologie d’Heidi Klum.

Un style signature et sophistiqué

Souple brushing californien, regard intense et bouche nude : la mise en beauté souligne la fraîcheur de l’ensemble. Aux pieds, des escarpins marine élancent la silhouette. Chaque détail de la tenue rappelle l’art d’Heidi Klum de mixer glamour old school et accents contemporains. Son clin d’œil à son passage télé, teinté d’humour et de fierté pour « Project Runway », montre qu’à 52 ans, elle est toujours aussi à l’aise dans la lumière comme dans la mode.

Ce look confirme ainsi que la mode n’a pas d’âge et que le rétro revisité n’a jamais été aussi actuel. Heidi Klum prouve, avec panache, qu’oser le contraste peut provoquer bien plus qu’un effet de mode : un véritable phénomène sur internet !

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Elizabeth Hurley s’affiche en maillot avec sa mère de 85 ans
Article suivant
Le jour où Stallone a tenté de conquérir Pamela… à sa façon

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Le jour où Stallone a tenté de conquérir Pamela… à sa façon

Elle est l’icône pop audacieuse, lui la star indétrônable d’Hollywood. Des années plus tard, Pamela Anderson revient sur...

Elizabeth Hurley s’affiche en maillot avec sa mère de 85 ans

Elizabeth Hurley prouve une fois de plus que le style et la joie de vivre ne connaissent pas...

« Elle est magnifique » : Kylie Jenner fête ses 28 ans et enflamme la toile

Kylie Jenner a célébré, le 8 août 2025, son dernier jour en tant que femme de 27 ans...

« Elle n’arrive plus à bouger son visage » : Giselle d’Aespa accusée d’avoir abusé du botox

Depuis quelques jours, plusieurs vidéos circulent sur X (ex-Twitter) et TikTok montrant Giselle, membre du girl group sud-coréen...

Margot Robbie adopte le « skant », la pièce hybride qui affole les podiums

Entre pantalons et jupes, la mode invente le « skant », nouvelle tendance phare propulsée par l'actrice et...

« Je ne me trouvais pas belle » : Lola Tung se confie sur sa propre perception

Lola Tung est l’un des visages les plus en vue de la nouvelle génération d’actrices américaines. À 22...