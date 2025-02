Elle fait trembler les podiums : qui est vraiment Charlotte Cardin ?

Si son timbre de voix envoûtant a déjà conquis la scène musicale, Charlotte Cardin s’impose aussi comme une étoile montante de la mode. De Miu Miu à Chanel, en passant par les front rows les plus convoités, la chanteuse québécoise aux allures de top model impose son style unique. Mais qui est vraiment cette artiste caméléon qui enflamme aussi bien les podiums que les playlists ?

Une étoile née sous le signe du style

Charlotte Cardin est partout. Son nom s’inscrit en lettre capitale dans nos écouteurs et son visage se hisse à l’affiche des événements mode les plus prestigieux. Tout semble réussir à la trentenaire, qui mène une double carrière avec succès. Loin de se résumer à son physique, par ailleurs bâti pour les catwalks, Charlotte Cardin est une artiste complète. Elle laisse son empreinte partout où elle passe.

À seulement 15 ans, elle participe à « La Voix » au Québec. Elle révèle au grand public une voix grave et hypnotique, qui restera longtemps gravée dans les oreilles. Même si l’émission se joue à l’aveugle, son allure longiligne et son charisme magnétique attirent l’œil des grandes maisons.

Les créateurs se l’arrachent, et elle devient mannequin pour plusieurs marques avant de choisir de se consacrer pleinement à la musique. Si beaucoup auraient abandonné les flashs des défilés pour les projecteurs de la scène, Charlotte, elle, jongle entre les deux mondes avec une aisance déconcertante. Ambassadrice de la maison Chanel, égérie de Miu Miu, la chanteuse au style effortless chic fusionne volontiers pop et haute couture. Ses enjambées sur le catwalk et sa voix résonnent en chœur pour charmer à la fois les pupilles et l’ouïe.

Icône musicale et muse des créateurs

Charlotte Cardin ne se contente pas de prêter sa silhouette aux grandes maisons. Elle incarne une nouvelle génération d’artistes où mode et musique ne font qu’un. Sa garde-robe oscille entre minimalisme pointu et touches audacieuses, à l’image de ses compositions mélancoliques et percutantes. Manteaux oversized, costumes épurés, robes fluides et bottes rock : elle joue sur les contrastes avec une signature mode qui lui est propre.

Son ascension dans l’univers du luxe n’a rien d’un simple hasard. Karl Lagerfeld, visionnaire et maître du chic, avait déjà repéré son potentiel dès ses débuts. Aujourd’hui, elle figure régulièrement dans les premiers rangs des défilés les plus prisés. Une manière pour elle de prouver que la mode et la musique peuvent tout à fait s’harmoniser. Alors qu’elle possède un patronyme aux évocations « luxueuses », Charlotte Cardin brille autant derrière un micro que sur les fashion shows.

Une artiste à l’aura captivante

Plus qu’un corps en mouvement, Charlotte Cardin c’est avant tout une voix et pas n’importe laquelle. Une voix qui ensorcelle, qui raconte des histoires de passion, de doutes et de renaissances. Son album « Phoenix », sacré au JUNO Awards, a consolidé son statut de révélation musicale internationale. Avec des titres comme « Meaningless » ou « Daddy », elle navigue entre pop alternative, soul et électro, convaincant un public toujours plus large. Lors des Victoires de la musique, qui se sont tenues le 14 février dernier, son timbre a encore retenti dans les cœurs.

Sur scène, sa présence est magnétique. Forte de ses expériences sur le catwalk, elle occupe l’espace avec une grâce naturelle, laissant chaque note habiller l’atmosphère d’une intensité rare. C’est peut-être là que réside son véritable talent : faire de la mode une musique et de la musique un spectacle visuel. Finalement ces deux arts qui rythment sa vie, se répondent inlassablement et se complètent.

En mixant les univers et en refusant de choisir entre ses passions, Charlotte Cardin s’impose comme une artiste multifacettes inspirante. Derrière ce visage qui fait la mode d’aujourd’hui se cache aussi une voix triomphante. Elle cumule d’ailleurs 2,1 millions d’écoutes mensuelles sur Spotify. Le nom de Charlotte Cardin va encore tourner en boucle dans l’actualité. Et c’est tout à son honneur.