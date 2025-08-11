Elizabeth Hurley s’affiche en maillot avec sa mère de 85 ans

Elizabeth Hurley prouve une fois de plus que le style et la joie de vivre ne connaissent pas d’âge. L’actrice et entrepreneuse britannique a récemment partagé une photo touchante sur Instagram, où elle pose en maillot de bain avec… sa mère de 85 ans. Le cliché, pris pour célébrer l’anniversaire de cette dernière, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, salué pour sa douceur, sa complicité et son message body positive.

Une famille qui revendique la liberté d’être soi, à tout âge

Sur l’image, mère et fille apparaissent rayonnantes, portant des maillots de bain assortis à imprimé léopard, issus de la marque Elizabeth Hurley Beach. En légende, l’actrice écrit avec humour et tendresse : « Twinning with my mama ♥️ We just celebrated her 85th birthday, in @elizabethhurleybeach of course 😉 ».

Loin des standards restrictifs imposés aux femmes – en particulier en matière de vieillissement – Elizabeth Hurley envoie un message clair : il n’existe pas d’âge limite pour se sentir bien dans sa peau, s’amuser avec la mode, ou simplement profiter de moments de bonheur en famille. Le plus frappant dans cette photo est leur énergie communicative. Un éclat de rire partagé, un regard complice, et une célébration de la féminité intergénérationnelle.

Vieillir, oui. Se cacher ? Jamais.

Elizabeth Hurley, 60 ans, est connue pour sa longue carrière dans le cinéma et la mode, mais aussi pour son franc-parler et son engagement en faveur d’une image de la femme libre, affirmée et fière de son âge. En posant avec sa mère – qui, visiblement, partage la même philosophie – elle continue de déconstruire l’idée que seules les femmes jeunes peuvent s’afficher en maillot de bain.

Et si cette image a tant fait réagir, c’est peut-être parce qu’elle nous confronte à une réalité simple mais souvent oubliée : la beauté ne disparaît pas avec le temps. Elle évolue, se transforme, et peut même se transmettre.

Des commentaires majoritairement positifs

Sous la publication, les messages de soutien et d’admiration se multiplient. Beaucoup saluent la beauté de la photo, l’élégance des deux femmes, et le fait qu’elles osent s’afficher ensemble, sans se cacher ni s’excuser. D’autres remercient Elizabeth Hurley de montrer qu’il est possible de vieillir avec grâce – et surtout, avec joie.

Certains internautes ont aussi noté l’ironie de voir une actrice souvent critiquée pour ses photos en maillot… célébrée pour les mêmes raisons, dès lors qu’elle le fait dans un contexte familial et bienveillant. Preuve, s’il en fallait une, que le regard collectif sur le corps des femmes reste profondément ambivalent – mais qu’il peut évoluer.

La publication d’Elizabeth Hurley est ainsi bien plus qu’un simple post Instagram. C’est une ode à la liberté, à l’acceptation de soi, et à l’amour familial. En posant aux côtés de sa mère, Elizabeth nous rappelle que porter un maillot de bain, à tout âge, ne devrait jamais être un acte politique ou controversé – simplement un geste de plaisir.