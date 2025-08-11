Le jour où Stallone a tenté de conquérir Pamela… à sa façon

Screen Pamela Anderson dans « Alerte à Malibu »

Elle est l’icône pop audacieuse, lui la star indétrônable d’Hollywood. Des années plus tard, Pamela Anderson revient sur ce jour où Sylvester Stallone, via une offre digne de la démesure californienne, aurait tenté de la conquérir… à sa façon.

Un cadeau pas comme les autres

Tout remonte à la sortie du documentaire Netflix « Pamela : A Love Story » en 2023, où Pamela Anderson raconte sans détour que Sylvester Stallone lui aurait proposé un appartement et une Porsche pour qu’elle devienne sa « numéro un ». Lors d’une récente interview dans l’émission “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, Pamela revisite l’anecdote entourée de son nouveau compagnon, Liam Neeson. Elle sourit, mais ne recule pas : « Comment pourrais-je inventer ça ? C’était plutôt précis ».

Le démenti musclé de Sylvester Stallone

Sylvester Stallone a, lui, toujours nié fermement cette histoire. Le représentant de l’acteur a déclaré dès la sortie du documentaire : « Les propos de Pamela Anderson sont faux et inventés de toutes pièces. M. Stallone confirme ne jamais avoir tenu de tels propos ».

Humour et répartie : Pamela Anderson ne lâche rien

Relancée sur le plateau, Pamela plaisante qu’elle aurait « peut-être accepté pour une Shelby Cobra » (voiture de sport), mais insiste sur son refus catégorique, privilégiant l’amour authentique aux offres matérielles. Elle cultive son image de femme libre, assumant totalement ses expériences passées et les rumeurs qui agitent le monde du showbiz.

Un épisode qui secoue Hollywood

Entre confidences et répliques cinglantes, cette histoire illustre la confrontation de deux légendes et le choc des ego surmédiatisés. Pamela Anderson, plus sereine qu’autrefois, semble aujourd’hui avoir tourné la page, tandis que Stallone garde le silence.

« Je voulais vraiment être amoureuse. Je ne voulais rien de moins que ça » – Pamela Anderson

Au final, cette anecdote, qu’on y croie ou non, s’ajoute à la longue liste des histoires plus grandes que nature qui alimentent les coulisses d’Hollywood. Elle rappelle surtout que, derrière les projecteurs et les propositions extravagantes, certains choisissent toujours le chemin du cœur plutôt que celui du luxe – même quand il brille comme une Porsche toute neuve.

