Icône de Noël, Mariah Carey enflamme la scène à Las Vegas

Mariah Carey, icône incontestée de Noël, a récemment enflammé la scène du Dolby Live à Las Vegas avec le lancement de sa résidence « Christmastime in Las Vegas », un spectacle qui transporte le public dans un univers hivernal magique. La « Queen of Christmas » portait une robe bonbonnière scintillante, entourée de flocons géants, d’anges trompettistes et d’un décor évoquant une boule à neige géante, pour un show en 3 actes mêlant classiques intemporels et hits récents.​​

Un décor féerique et des performances vocales légendaires

Le spectacle, qui court jusqu’au 13 décembre au Park MGM, débute par une entrée triomphale où Mariah Carey captive instantanément la salle avec ses notes aiguës iconiques, notamment sur « All I Want for Christmas Is You », qui culmine en un pic vocal à 5 octaves. La production inclut des danseurs en costumes festifs, des effets neigeux et un répertoire joyeux comme « Hark! The Herald Angels Sing », « Joy to the World » ou encore « Here Comes Santa Claus », créant une atmosphère de nostalgie et de glamour vegasien. Les fans, vêtus de tenues illuminées et de pulls thématiques, dansent et chantent, transformant chaque représentation en célébration collective.​​

Les fans en extase devant l’énergie de la scène

Les réactions des spectateurs soulignent un enthousiasme débordant : la voix de Mariah reste « flawless » et « légendaire », avec une énergie contagieuse qui fait lever tout le monde pour danser et allumer les téléphones en chœur. Des recaps vidéos capturent une foule en liesse, décrivant l’événement comme « unforgettable » (inoubliable) et une « coronation » (couronnement) pour la reine des Fêtes, où générations confondues partagent sourires et high-fives. L’ambiance noëlique est électrique, confirmant son statut d’artiste qui « vit pour cette saison ».​​

En résumé, Mariah Carey excelle dans ce rôle de « soundtrack des holidays », alternant regards complices avec le public et monitoring précis pour un show fluide et immersif. Les photos et vidéos des premières dates montrent une diva rayonnante, offrant une expérience plus qu’un concert : une plongée dans la magie de Noël las vegasienne.