« Elle n’est pas assez grosse » : le casting de cette actrice divise les internautes

L’adaptation de « La Femme de ménage » (titre original : « The Housemaid »), le thriller à succès de Freida McFadden, n’est même pas encore sortie que le casting fait déjà polémique. Amanda Seyfried, choisie pour incarner Nina Winchester aux côtés de l’actrice Sydney Sweeney, est critiquée par une partie du public qui estime que son physique ne correspond pas à celui du personnage décrit dans le roman. Sur TikTok et dans les commentaires en ligne, une phrase revient en boucle à propos de l’actrice : « Elle n’est pas assez grosse ».​

Qui est Nina Winchester dans le livre ?

Dans le roman « La Femme de ménage », Nina Winchester est décrite comme une femme aisée, élégante, dont le corps évolue au fil de l’histoire, notamment à travers une prise de poids liée au contexte psychologique et à la violence qu’elle subit. Plusieurs lecteurs soulignent que son apparence fait partie intégrante de la narration et de la dynamique de pouvoir avec son mari. Pour certains fans, cette dimension physique n’est pas un simple détail, mais un élément clé de la façon dont le personnage existe et se perçoit dans le roman.​

Amanda Seyfried face aux attentes des lecteurs

Lorsque la distribution du film a été annoncée, avec Amanda Seyfried dans le rôle de Nina, de nombreux internautes ont exprimé leur surprise, voire leur déception. Sur les réseaux sociaux, des lectrices et lecteurs – y compris des créatrices de contenu françaises sur TikTok – estiment que l’actrice, mince et très conforme aux standards hollywoodiens, ne reflète pas la Nina qu’ils ont imaginée, allant jusqu’à dire qu’elle « n’est pas assez grosse » pour le rôle. Certains messages rappellent qu’Amanda Seyfried a un physique très proche de celui de Sydney Sweeney, ce qui efface, selon eux, un contraste important entre les personnages du livre.​

Une polémique qui dépasse le cas d’un film

Cette controverse s’inscrit dans un débat plus large sur la représentation des corps au cinéma. Des lecteurs rappellent que ce n’est pas la première fois qu’un personnage décrit comme rond ou gros dans un roman est incarné à l’écran par une actrice mince, citant d’autres adaptations comme exemple de ce phénomène récurrent. Pour beaucoup, cela illustre un problème structurel : Hollywood accepte l’idée de personnages « enveloppés » sur le papier, mais hésite à confier ces rôles à des actrices qui s’éloignent réellement des normes de minceur.​

Fidélité au texte ou liberté artistique ?

Face à ces critiques, une autre partie du public défend le choix du casting en rappelant que le cinéma est une adaptation, pas une copie conforme du livre. Certaines personnes avancent que le travail d’interprétation d’Amanda Seyfried, sa capacité à rendre la complexité psychologique de Nina, peut primer sur la fidélité exacte à la description physique du roman. D’autres espèrent que la mise en scène, les costumes ou même une légère transformation physique permettront de traduire à l’écran le rapport de Nina à son corps sans nécessairement coller à chaque détail du texte.​​

La phrase « Elle n’est pas assez grosse » résume finalement bien la tension au cœur de cette polémique : ce qui est en jeu n’est pas seulement le corps d’Amanda Seyfried, mais la manière dont l’industrie choisit quels corps sont jugés « montrables » à l’écran. Entre désir de fidélité au livre, liberté artistique et demande croissante de diversité corporelle au cinéma, le débat autour de « La Femme de ménage » (« The Housemaid ») montre que le public ne se contente plus d’accepter les choix de casting sans les questionner. Reste à voir si le film saura convaincre…