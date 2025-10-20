« Une princesse ! » : en ballerine, cette chanteuse Coréenne éblouit ses fans

L’actrice, danseuse et chanteuse sud-coréenne de K-pop Bae Suzy – de son vrai nom Bae Su-ji, mieux connue comme Suzy – a récemment captivé ses fans sur Instagram avec une série de photos prises dans un studio de ballet. Connue pour sa grâce naturelle, elle se montre dans une tenue de danseuse, affichant une souplesse impressionnante.

Des photos qui en disent long

Sur les clichés, Suzy apparaît dans différents looks d’entraînement, laissant entendre qu’elle suit régulièrement des cours de ballet. À ses côtés, on aperçoit également l’actrice sud-coréenne Park Se Wan, suggérant que les deux femmes pratiquent ensemble. Ce qui a surtout retenu l’attention, ce sont les photos de Suzy en train de faire un grand écart, en pleine lumière naturelle, devant les miroirs du studio. Un moment de grâce capturé en toute simplicité, qui a fait fondre les internautes.

Les réseaux sociaux sous le charme

Très vite, les commentaires ont afflué : « Une vraie princesse », « Quelle grâce ! », ou encore « C’est incroyable à quel point elle semble légère et élégante ». Même la chanteuse, actrice et personnalité de la télévision sud-coréenne Hyeri, connue pour ses rôles dans des dramas à succès, n’a pas résisté à commenter, visiblement charmée.

Sur X (ex-Twitter) et Instagram, les fans partagent massivement les images de Suzy accompagnées de cœurs, d’émojis émerveillés et de compliments sur sa discipline et son élégance. Beaucoup saluent aussi son investissement dans la danse classique, qui demande rigueur et constance.

Ancienne membre du girl group Miss A, Suzy (née Bae Su-ji) est ainsi aujourd’hui l’une des figures les plus populaires de la scène coréenne. Actrice, chanteuse, ambassadrice de marques… et désormais ballerine à ses heures perdues, elle continue d’élargir son image d’artiste complète, tout en inspirant des millions de fans.

