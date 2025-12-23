Critiquée sur son corps, Kate Winslet révèle les remarques qui l’ont marquée à vie

Icône du cinéma international, Kate Winslet s’est récemment confiée sur les douloureux souvenirs de moqueries et de critiques sur son apparence physique, qui ont marqué son adolescence et ses débuts à Hollywood. Invitée de l’émission Desert Island Discs sur BBC Radio 4, l’actrice oscarisée a évoqué les remarques humiliantes dont elle a été victime, mais aussi la force qu’elle en a tirée pour s’affirmer comme femme et artiste.

Des remarques cruelles dès l’enfance

Dès l’école primaire, Kate Winslet a dû affronter des moqueries blessantes. Surnommée « blubber » (« graisseuse ») par ses camarades, elle se souvient avoir été enfermée dans un placard de la salle d’art, alors même qu’elle n’était pas grosse. Pire encore, un professeur de théâtre lui aurait prédit que sa carrière dépendrait de sa capacité à accepter des rôles « de fille grosse ».

Ces expériences ont profondément affecté la jeune Kate, qui s’est lancée dès l’âge de 15 ans dans des régimes stricts et déséquilibrés. « Je mangeais à peine », se souvient-elle, qualifiant cette période « d’extrêmement malsaine ». Cette souffrance a toutefois aussi nourri sa détermination à réussir : la comédienne s’est plongée dans le théâtre pour se reconstruire et poursuivre son rêve d’actrice.

La célébrité n’a pas apaisé ses complexes

Le triomphe mondial du film « Titanic » en 1997 n’a pas mis fin à ses doutes. Bien au contraire, la notoriété a aggravé la pression sur son apparence. Kate Winslet raconte une véritable chasse médiatique : paparazzis fouillant ses déchets, journalistes spéculant sur son poids, et magazines retouchant ses photos sans consentement. « Je voyais des images de moi avec un ventre plat et je me disais : ‘Je ne ressemble pas à ça !’ », confie-t-elle.

Ces manipulations, estime-t-elle, favorisent une image du corps féminin irréaliste et toxique. Heureusement, quelques gestes de bienveillance – comme un plat laissé par des voisins compatissants – l’ont aidée à garder les pieds sur terre.

Une voix engagée pour l’acceptation de soi

Aujourd’hui, Kate Winslet dénonce avec fermeté la culture de la minceur et l’essor des traitements esthétiques rapides. Elle met en garde contre « la dévalorisation du corps naturel » et l’usage dangereux de certains médicaments amaigrissants. L’actrice prône un rapport plus sain et respectueux au corps, affirmant que « le vrai courage réside dans l’acceptation de soi ». Selon elle, la beauté authentique se révèle davantage avec l’âge et la maturité, loin des filtres et des artifices. Sa prise de parole sincère fait écho à celles d’autres figures publiques qui refusent désormais de se plier aux canons imposés.

View this post on Instagram A post shared by Kate Winslet (@katewinslet_)

Avec lucidité et émotion, Kate Winslet rappelle ainsi que les blessures du body-shaming peuvent durer toute une vie. Son témoignage, à la fois intime et universel, souligne l’importance d’éduquer à la bienveillance et à la diversité des corps. À travers ses mots, l’actrice invite chaque personne à repenser la notion de beauté – non comme une norme figée, mais comme une expression singulière de confiance et de liberté.