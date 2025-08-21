Jamie Lee Curtis réagit à cette vidéo ultra virale de « Freaky Friday »

Jamie Lee Curtis, star emblématique du film « Freaky Friday », a récemment réagi à une vidéo ultra virale où son look culte a enflammé les réseaux sociaux. Son humour et sa bienveillance ont conquis fans et internautes.

Une vidéo devenue incontournable sur TikTok

Tout commence lors d’une projection spéciale de « Freaky Friday » au El Capitan Theatre à Los Angeles, où Jamie Lee Curtis apparaît vêtue d’un costume iconique de son personnage Tess Coleman. Lorsque Disney Studios diffuse la vidéo sur TikTok, l’engouement est immédiat : le look, la prestance et l’attitude de Jamie suscitent de nombreux commentaires admiratifs, et le clip devient viral en seulement quelques heures.

Jamie Lee Curtis embrasse la tendance et répond à ses fans

Loin de se vexer, l’actrice, productrice et réalisatrice américaine partage elle-même les images sur Instagram, évoquant sa surprise et sa joie face à l’ampleur du buzz : « THE ULTIMATE OF HONORS, the SINCEREST form of flattery » (l’ultime des honneurs, la forme la plus sincère de flatterie). Elle célèbre l’événement et remercie la communauté pour sa fidélité et son enthousiasme : « HAPPY TO HELP SPREAD THE JOY THAT OUR MOVIE SERVES! » (heureuse de contribuer à répandre la joie que notre film servit !).

 

Les internautes sous le charme de l’icône

Les réactions sur TikTok témoignent de l’impact du film et de son interprète : « Jamie Lee Curtis aging like fine wine » (Jamie Lee Curtis vieillit comme un bon vin), « Y’all have been sleeping on Ms. Jamie Lee Curtis??? She’s ALWAYS been a stunner » (Vous avez tous rêvé de Mme Jamie Lee Curtis ? Elle a toujours été magnifique). Son style et son charisme illustrent sa modernité et son intemporalité, offrant un véritable moment d’unité aux fans de toutes générations.

Jamie Lee Curtis rappelle ainsi avec humour et élégance pourquoi elle demeure une légende : en un geste, elle transforme un hommage simple en célébration collective des souvenirs et de la pop culture.

