Dua Lipa ose la robe en maille transparente : le look qui affole la toile

Alors qu’elle savoure l’été à Ibiza, l’auteure-compositrice-interprète, actrice et mannequin Dua Lipa a créé l’événement en apparaissant dans une robe en maille transparente qui a enflammé les réseaux sociaux. Un look ultra-moderne, déjà largement salué par ses fans.

Une apparition qui ne passe pas inaperçue

En pleine pause estivale, Dua Lipa a choisi une robe en cotte de maille argentée, dessinant ses courbes avec transparence. Sans rien porter en dessous, la chanteuse a prouvé une nouvelle fois son goût pour la mode glamour et avant-gardiste, captivant tous les objectifs lors d’une soirée festive à Ibiza.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa)

Un look signé par sa meilleure amie

La pièce ultra-sexy, confectionnée spécialement par son amie créatrice, joue sur des découpes et la lumière. Dans sa publication Instagram, Dua Lipa précise : « Ma meilleure amie m’a fait une robe qui tue pour une autre nuit parfaite », remerciant une certaine Giulii, la créatrice pour cette réalisation unique.

Pour parfaire son look, Dua Lipa avait opté pour des sandales argentées et des bijoux maxi : manchettes métalliques, bagues multiples et imposantes boucles d’oreilles dorées complétaient son allure de star. Cette tenue spectaculaire à la veille de ses 30 ans confirme son statut d’icône mode de sa génération.

Le buzz autour de ce look n’est ainsi pas près de retomber : Dua Lipa maîtrise mieux que jamais l’art de conjuguer sensualité et modernité sur la scène internationale.

