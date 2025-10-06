« On m’a dit que je n’étais qu’un joli visage » : à 56 ans, Jennifer Lopez se confie

Jennifer Lopez a beau être une icône mondiale depuis plus de 30 ans, elle continue de rappeler qu’elle est bien plus qu’un simple « beau visage ». Invitée récemment dans l’émission CBS Mornings, l’actrice, chanteuse, productrice, danseuse et femme d’affaires américaine est revenue sur l’un des moments les plus marquants de sa carrière : sa performance au Super Bowl 2020, aux côtés de Shakira… mais surtout avec sa fille Emme.

Un moment gravé dans sa mémoire

Dans cet entretien, J.Lo s’est confiée avec émotion : « Chanter Let’s Get Loud avec mon enfant à mes côtés, et entendre le public nous le renvoyer… C’était l’un des plus beaux moments de ma vie », a-t-elle expliqué, les larmes aux yeux.

Elle se souvient aussi de l’intention derrière sa mise en scène ce soir-là : faire passer un message fort sur la communauté latino et les enfants, dans un contexte politique tendu. « Je ne savais même pas si on allait me laisser le faire. On a failli devoir renoncer, mais on a réussi à glisser ce message », raconte-t-elle.

Plus qu’une artiste : une femme engagée

Jennifer Lopez a profité de ce moment pour rappeler combien ses choix artistiques sont liés à ses valeurs : l’inclusion, la liberté d’expression et son lien particulier avec la communauté queer. « On m’a souvent dit que je n’étais qu’un joli visage, mais ma carrière a toujours été plus que ça. Je veux utiliser ma voix pour dire quelque chose qui compte », a-t-elle affirmé.

Une maman fière et émue

La star partage ses jumeaux, Emme et Max (17 ans), avec son ex-mari Marc Anthony. Récemment encore, elle a publié une photo pleine de tendresse sur Instagram lors de la rentrée scolaire de son enfant : « Peu importe leur âge, ils seront toujours mon beau bébé », écrivait-elle.

En définitive, Jennifer Lopez continue de prouver que son parcours est bien plus qu’une histoire de paillettes. C’est celui d’une femme qui n’a jamais cessé de transformer ses épreuves et ses émotions en force artistique.