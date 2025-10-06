En robe légère, Halle Berry (59 ans) célèbre le mois de la ménopause

Léa Michel


Halle Berry continue de bousculer les tabous. L’actrice, productrice et mannequin américaine a dernièrement publié sur Instagram une série de photos capturées au coucher du soleil, vêtue d’une robe légère, sur une jetée en bord de mer. Sourire paisible, cheveux au vent, maquillage absent. Une image de liberté, accompagnée de ces mots : « Aujourd’hui marque le début du mois de sensibilisation à la ménopause, et je me sens bénie d’être arrivée à cette heure dorée de ma vie ».

Un message fort pour celles qu’on oublie trop souvent

Loin d’être un simple cliché de plage, cette publication est un manifeste. Halle Berry ne se contente pas de poster une photo – elle libère la parole. Elle affirme qu’il est temps de parler de ménopause sans honte, sans euphémismes, sans silence. « On nous a fait comprendre que notre valeur diminuait après l’âge de procréer. Mais non. Nous étions précieuses alors, et nous le sommes toujours aujourd’hui ». Ce discours rejoint son engagement à travers sa marque Re-Spin, créée pour accompagner les femmes dans cette période de transition trop souvent négligée – ou moquée.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

La ménopause comme renaissance, pas comme fin

Halle Berry redéfinit l’image de la femme de 50 ans et plus. En choisissant de se montrer au naturel et rayonnante, elle rappelle que la ménopause n’est pas une disparition, mais une continuité. Mieux : un renouveau. Dans une logique body positive, elle nous invite à célébrer cette « heure dorée » comme un moment de puissance retrouvée. Et ça, c’est profondément inspirant.

Halle Berry nous montre ainsi qu’il n’y a rien à cacher, rien à craindre, et tout à célébrer dans cette étape de la vie. En s’affichant sereine et épanouie, elle transforme la ménopause en symbole de liberté et de confiance en soi. Son message dépasse le simple cadre des réseaux sociaux : il rappelle à toutes les femmes que vieillir n’est pas perdre, mais continuer à briller, à s’affirmer et à réinventer sa propre beauté.

