Jennifer Aniston brise le silence : ce qu’elle a vraiment ressenti après « l’affaire Brad et Angelina »

Fabienne Ba.
Screenshot film « The break up »

Dans une interview rare accordée à Vanity Fair, Jennifer Aniston revient sur la douloureuse séparation avec Brad Pitt et la médiatisation intense liée à Angelina Jolie. Elle se confie avec émotion sur ce qu’elle a vraiment ressenti pendant cette période.

Une période « tellement vulnérable »

L’actrice, réalisatrice et productrice américaine Jennifer Aniston décrit cette époque comme « tellement vulnérable », soulignant que « le journalisme ressemblait davantage à un sport » et que chacun vivait une forme de « stress post-traumatique ». Elle admet avoir « pris cela très personnellement » face à la pression médiatique qui l’exposait en permanence.

« Relève-toi et continue d’avancer, ma fille »

Face à ce tumulte, l’actrice explique s’être réconfortée avec cette phrase devenue mantra : « Relève-toi et continue d’avancer, ma fille ». « C’était une lecture tellement captivante, s’ils n’avaient pas leurs feuilletons, ils avaient leurs tabloïds », ajoute-t-elle en évoquant la fascination publique autour de son histoire.

Une humanité souvent oubliée

Jennifer insiste sur le fait que malgré sa célébrité, « nous sommes des êtres humains, même si certains refusent de le croire ». Elle regrette la perception qu’ont certaines personnes, qui pensent qu’« on doit tout accepter parce qu’on a choisi cette vie », alors que cette exposition intense n’était pas un choix délibéré.

Amitiés et conversations sur Brad Pitt

L’actrice Jennifer Aniston révèle également avoir des discussions régulières sur son ex-mari avec des amies proches, notamment Gwyneth Paltrow. « Oh, bien sûr. Comment pourrions-nous ne pas le faire ? Nous sommes des filles », confie Jennifer dans cet entretien.

À travers ce témoignage, Jennifer Aniston partage ainsi un témoignage sincère et humain sur une période tumultueuse qui a marqué sa vie personnelle et professionnelle.

