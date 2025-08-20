À 37 ans, Rihanna enceinte mise sur des looks à la fois stylés et décontractés

Fabienne Ba.
@badgalriri/Instagram

Enceinte de son troisième enfant, Rihanna rayonne à Los Angeles avec des tenues qui célèbrent à la fois son baby bump et son sens unique du style. La superstar prouve, une fois encore, que la mode de la maternité peut rimer avec audace et élégance.

Un baby bump célébré sur tapis rouge… et au quotidien

Après avoir officialisé sa grossesse lors du dernier Met Gala avec une tenue Marc Jacobs, Rihanna a choisi d’adopter, pour ses sorties récentes, des looks everyday beaucoup plus accessibles mais toujours stylés. La chanteuse alterne entre tendances pointues – comme le sleepwear chic – et compositions décontractées qui révèlent son ventre arrondi avec fierté.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Just Jared (@justjared)

Rihanna, reine du maternity style

Aperçue dans les rues de Los Angeles en pyjama rayé signé Savage X Fenty associé à des ballerines Tabi, un sac Gucci et de nombreux accessoires, Rihanna incarne la nouvelle tendance maternité : un équilibre parfait entre confort, luxe et originalité. Foulard imprimé, bijoux affirmés et lunettes de soleil complètent presque toujours ses looks, qu’elle rehausse d’une touche glamour.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par The Body Optimist (@thebodyoptimist)

L’indice sur le prénom et un message pour toutes les femmes

Si le sexe du bébé reste secret, Rihanna a toutefois confié que le prénom de son prochain enfant commencera, encore une fois, par la lettre R. Son attitude maternité cool et décomplexée inspire : elle montre aux futures mamans qu’oser, s’amuser avec la mode et rester fidèle à soi-même font toute la différence, quel que soit le stade de la grossesse.

Rihanna confirme ainsi son statut d’icône : enceinte ou non, elle ne cesse de faire évoluer les codes du style et de la féminité moderne.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
« C’est très provocant ! » : Jamie Lee Curtis (66 ans) critiquée pour une vidéo « déplacée »

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« C’est très provocant ! » : Jamie Lee Curtis (66 ans) critiquée pour une vidéo « déplacée »

Jamie Lee Curtis continue de s’imposer comme une figure incontournable du cinéma américain. Une récente vidéo publiée par...

« Ce n’est pas une bonne idée » : Olivia Rodrigo avoue donner de mauvais conseils

Ils sont jeunes, talentueux et très proches : Olivia Rodrigo et Conan Gray forment un duo complice sur...

Pourquoi la vidéo de l’anniversaire de Madonna fait autant parler ?

Pour ses 67 ans, Madonna a offert à ses fans un aperçu inédit de sa fête d’anniversaire en...

Cette princesse japonaise a renoncé à tout par amour !

En 2021, la princesse Mako du Japon a fait le choix radical de quitter la famille impériale pour...

Sophie Turner fait sensation dans une robe transparente aux reflets hypnotiques

Sophie Turner captive tous les regards avec une robe transparente aux reflets hypnotiques lors de sa dernière apparition...

« Une icône de notre génération » : à 17 ans, Ariana Greenblatt s’impose déjà à Hollywood

À seulement 17 ans, Ariana Greenblatt s’impose déjà comme l’un des visages les plus reconnaissables de sa génération...