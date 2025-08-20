À 37 ans, Rihanna enceinte mise sur des looks à la fois stylés et décontractés

Enceinte de son troisième enfant, Rihanna rayonne à Los Angeles avec des tenues qui célèbrent à la fois son baby bump et son sens unique du style. La superstar prouve, une fois encore, que la mode de la maternité peut rimer avec audace et élégance.

Un baby bump célébré sur tapis rouge… et au quotidien

Après avoir officialisé sa grossesse lors du dernier Met Gala avec une tenue Marc Jacobs, Rihanna a choisi d’adopter, pour ses sorties récentes, des looks everyday beaucoup plus accessibles mais toujours stylés. La chanteuse alterne entre tendances pointues – comme le sleepwear chic – et compositions décontractées qui révèlent son ventre arrondi avec fierté.

Rihanna, reine du maternity style

Aperçue dans les rues de Los Angeles en pyjama rayé signé Savage X Fenty associé à des ballerines Tabi, un sac Gucci et de nombreux accessoires, Rihanna incarne la nouvelle tendance maternité : un équilibre parfait entre confort, luxe et originalité. Foulard imprimé, bijoux affirmés et lunettes de soleil complètent presque toujours ses looks, qu’elle rehausse d’une touche glamour.

L’indice sur le prénom et un message pour toutes les femmes

Si le sexe du bébé reste secret, Rihanna a toutefois confié que le prénom de son prochain enfant commencera, encore une fois, par la lettre R. Son attitude maternité cool et décomplexée inspire : elle montre aux futures mamans qu’oser, s’amuser avec la mode et rester fidèle à soi-même font toute la différence, quel que soit le stade de la grossesse.

Rihanna confirme ainsi son statut d’icône : enceinte ou non, elle ne cesse de faire évoluer les codes du style et de la féminité moderne.