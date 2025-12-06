Jessica Biel montre son entraînement pour les bras et pour le dos

Jessica Biel, connue notamment pour son rôle dans « The Better Sister », a récemment partagé un aperçu très demandé par ses fans de sa routine fitness pour le haut du corps. Avec son coach Ben Bruno, elle montre des exercices ciblés. Son approche montre qu’on peut allier efficacité et plaisir, sans tomber dans l’extrême.

Une approche full-body

L’actrice ne se limite pas à un simple entraînement des bras ou du dos. Jessica Biel mise sur des séances complètes qui incluent le haut du corps, les jambes et les abdominaux, réduisant ainsi la nécessité d’ajouter du cardio supplémentaire. Chaque séance contient au moins un mouvement pour le dos, qui sollicite également les biceps, un pour les épaules, un pour les triceps, ainsi que des exercices pour le bas du corps.

Selon Ben Bruno, son coach, l’objectif n’est pas de tout faire en une seule fois, mais de varier les mouvements pour rester motivée et progresser sur le long terme. Cette approche démontre qu’un entraînement réfléchi, même modéré, peut être efficace pour renforcer le corps.

Des exercices ciblés pour bras et dos

La routine de Jessica Biel met en avant plusieurs exercices emblématiques. Parmi eux, on retrouve les tractions assistées aux anneaux, les rows unilatéraux avec rotation, ou encore les skull crushers avec jambe levée. D’autres mouvements combinent équilibre et renforcement, comme le side plank avec row à la bande élastique, ou le Bulgarian split squat associé à un élévateur latéral.

À noter que des poids trop lourds sont à évités pour privilégier la qualité du mouvement et la constance dans l’effort. L’idée est d’adapter chaque séance selon ses capacités, plutôt que de se comparer aux performances d’une célébrité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Biel (@jessicabiel)

Une régularité mesurée

Jessica s’entraîne régulièrement. Ses séances oscillent généralement autour d’une intensité de 7 sur 10, avec des pics plus intenses seulement lorsqu’un rôle l’exige. Pour compléter, elle pratique aussi du yoga ou du Pilates, favorisant la flexibilité et le bien-être général. Cette routine démontre qu’il n’est pas nécessaire de pousser son corps à l’extrême pour obtenir des résultats : la constance et l’écoute de son corps restent les meilleurs alliés.

S’écouter avant tout

Si l’on s’inspire de Jessica Biel, il est essentiel de rappeler que chaque personne doit respecter son propre rythme. Il n’y a aucune obligation à suivre un entraînement aussi structuré ou intense. Vous n’avez pas besoin « d’entretenir votre corps » par des séances quotidiennes si cela ne correspond pas à vos envies ou à votre style de vie. L’important est de trouver ce qui vous fait du bien, que ce soit une marche quotidienne, quelques étirements, ou simplement du repos. Écouter votre corps, plutôt que de suivre un modèle extérieur, reste la clé du bien-être et de la santé durable.

En somme, Jessica Biel et son coach montrent qu’il est possible de combiner force et plaisir dans une routine sportive réaliste. Néanmoins, chaque personne peut adapter ces principes à sa vie, sans pression ni culpabilité, et célébrer chaque petite victoire physique à sa manière.