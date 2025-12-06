Rihanna affiche une facette inattendue de sa vie à La Barbade

Fabienne Ba.
@badgalriri/Instagram

À l’occasion du 59e anniversaire de l’indépendance de La Barbade, Rihanna a offert à ses fans un regard rare sur sa vie de mère et femme de famille sur son île natale. Elle a partagé des photos intimes illustrant sa grossesse et sa vie quotidienne entourée de ses proches.

Une maman visiblement épanouie

La chanteuse et femme d’affaires barbadienne Rihanna, mère de 3 enfants, a récemment publié sur Instagram des clichés pris lors de sa troisième grossesse, dévoilant son ventre arrondi sous le soleil des Caraïbes. On y voit aussi ses 2 fils, Riot et Rza, en pleine complicité avec leur maman, ainsi que des moments joyeux avec son compagnon, le rappeur A$AP Rocky.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri)

Un couple complice

En couple depuis près de 5 ans, Rihanna et A$AP Rocky partagent visiblement la joie de cette nouvelle étape familiale. Leur premier fils RZA est né en mai 2022, suivi de Riot Rose en août 2023, et enfin Rocki Irish, née en septembre 2025. A$AP Rocky a récemment évoqué l’adaptation de ses fils à la présence de leur petite sœur avec beaucoup d’amour et de patience.

Un retour aux sources émouvant

Ces images témoignent aussi du retour de Rihanna à ses racines, célébrant la culture et l’histoire de La Barbade tout en consolidant les liens familiaux. Cette facette intime « humanise » Rihanna auprès de ses fans, et fait d’elle une figure inspirante, rédéfinissant son image publique à travers la maternité.

À travers ces images sincères et lumineuses, Rihanna rappelle ainsi qu’au-delà de son statut d’icône mondiale, elle reste profondément attachée à son île et à sa famille. En dévoilant ces instants de douceur, elle offre un témoignage touchant de son équilibre entre vie publique et privée. Ce retour aux sources, empreint de simplicité et d’authenticité, confirme une fois de plus la force et la sensibilité de celle qui continue d’inspirer bien au-delà de La Barbade.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Jessica Biel montre son entraînement pour les bras et pour le dos

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jessica Biel montre son entraînement pour les bras et pour le dos

Jessica Biel, connue notamment pour son rôle dans "The Better Sister", a récemment partagé un aperçu très demandé...

« J’ai 36 ans et pas d’enfants » : cette actrice brise un tabou

Dans un extrait de son passage sur le podcast "Know Thyself", l'actrice et auteure-compositrice-interprète américaine Lucy Hale rappelle...

Avec élégance, Sofía Vergara (53 ans) fait sensation en robe blanche

Sofía Vergara a récemment fait sensation lors de l’anniversaire d’une amie en apparaissant dans une robe blanche en...

« Une couronne ne s’achète pas » : Miss Univers 2025 brise le silence sur les accusations de tricherie

Deux semaines après son sacre, Fátima Bosch, Miss Mexique devenue Miss Univers 2025, se retrouve au cœur d’une...

Il y a 31 ans, ce rôle révélait la beauté de Cameron Diaz au monde entier

Il y a 31 ans, Cameron Diaz faisait une entrée fracassante au cinéma dans "The Mask", réalisé par...

Karol G, l’icône latina qui s’impose sur la scène mondiale

Karol G, de son vrai nom Carolina Giraldo Navarro, est devenue une figure incontournable de la musique latina...