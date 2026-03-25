Jugée « inappropriée » dans un parc d’attractions, sa tenue suscite le débat

L’influenceuse brésilienne Marina Smith a récemment déclenché un débat en ligne après avoir partagé des photos d’une visite dans un parc d’attractions. Suivie par plus de 900 000 abonnés sur Instagram, elle a attiré l’attention avec une tenue composée d’un haut blanc noué sur le devant et d’un jean ajusté, un look qu’elle considère comme « simple et courant ». Sauf que rapidement, les images ont suscité de nombreuses réactions dans les commentaires.

Une tenue qui divise les internautes

Certains internautes ont estimé que la tenue n’était pas adaptée à un lieu fréquenté par un public familial. Parmi les messages publiés, on peut lire : « C’est inapproprié, il y a des enfants » ou encore « Elle aurait dû se voir refuser l’accès au parc ». D’autres commentaires soulignent que le choix vestimentaire devrait tenir compte du contexte et du public présent.

Cependant, une partie de la communauté a pris la défense de l’influenceuse, estimant que son look restait comparable à des tenues souvent portées lors de sorties estivales. Plusieurs internautes ont jugé la polémique disproportionnée, considérant que la tenue ne présentait rien d’inhabituel dans un cadre de loisirs.

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L’influenceuse répond à la polémique

Face à l’ampleur des réactions, Marina Smith a choisi de s’exprimer directement sur Instagram. En partageant une photo d’un article, elle a écrit : « Quand même votre tenue devient une information internationale… vous comprenez votre niveau d’influence ». Cette publication a suscité de nouveaux commentaires, certains internautes estimant que la situation illustre la manière dont les réseaux sociaux amplifient rapidement les débats liés à l’apparence et à l’image publique. D’autres ont rappelé que la mode peut être perçue différemment selon les sensibilités culturelles ou personnelles.

Mode et perception : un débat récurrent sur les réseaux sociaux

Cette controverse met en lumière la diversité des opinions concernant les normes vestimentaires dans les lieux de loisirs. Pour certains internautes, adapter sa tenue au contexte reste essentiel, tandis que d’autres défendent une approche plus libre du style personnel. Quoi qu’il en soit, la tenue d’une femme – comme celle de toute personne – ne devrait pas faire l’objet d’un tel niveau de surveillance et de jugement. Chacun devrait pouvoir s’habiller comme il le souhaite, dans le respect du lieu et des autres. En l’occurrence, porter un simple jean et un crop top dans un parc n’a rien de choquant ni de problématique, et ne justifie pas l’ampleur des critiques observées.

Ce débat souligne finalement la place centrale occupée par l’image dans l’univers digital, où chaque détail peut (malheureusement) être commenté, interprété et partagé à grande échelle.