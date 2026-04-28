L’actrice Charlize Theron affronte sa phobie, sa réaction fait rire les internautes

Elle affronte sans trembler les pires dangers à l’écran, mais face à un serpent dans une boîte, Charlize Theron a eu une réaction… finalement très humaine. Car aucune peur ne devrait être minimisée, quelle qu’elle soit. Si la séquence amuse de nombreux internautes, d’autres rappellent aussi qu’un animal ne devrait pas être utilisé comme accessoire pour divertir ou créer le buzz, soulevant des questions sur le bien-être animal.

Un défi promotionnel qui « tourne mal »

Dans le cadre de la promotion de son nouveau film « Apex », disponible sur Netflix depuis le 24 avril 2026, l’actrice, productrice et mannequin sud-africano-américaine Charlize Theron et son co-star l’acteur britannique Taron Egerton ont participé au « What’s in the Box Challenge » de Netflix. Les deux acteurs devaient identifier à l’aveugle, en tâtant uniquement avec les mains, l’objet dissimulé dans une boîte. Taron Egerton passa le premier, tâta calmement et conclut avec assurance qu’il s’agissait de viande séchée. Charlize Theron, elle, allait vivre quelque chose de très différent.

Dès qu’elle a glissé les mains dans la boîte, Charlize Theron a senti que quelque chose bougeait. Elle s’est retirée d’un coup en répétant que « c’était vivant », puis s’est avancée pour regarder – et a découvert un python vert arboricole. Sa réaction a été immédiate et sans filtre : « F–k, my heart », a-t-elle lâché, avant de demander avec le plus grand sérieux si le fait d’avoir légèrement serré le reptile avait pu le provoquer, et s’il risquait de la mordre.

Une vidéo publiée par Netflix qui cartonne

Ce détail a beaucoup amusé les internautes : Charlize Theron semblait avoir déjà eu affaire à un serpent lors du même défi, et n’a pas manqué de comparer les deux. Lorsque Taron Egerton lui a demandé si elle voulait bien prendre le serpent dans ses mains, la réponse a été catégorique : non.

La séquence a rapidement été partagée sur X (anciennement Twitter) par le compte officiel de Netflix avec la légende : « Charlize Theron perdant complètement la tête à cause de ce serpent ». La vidéo s’est propagée en quelques heures, suscitant de nombreuses réactions : si certains internautes ont trouvé la scène amusante, d’autres se sont aussi exprimés sur le bien-être animal, rappelant qu’un animal ne devrait pas être utilisé pour divertir ou créer le buzz

Charlize Theron (justifiably) losing her mind over this snake 😭 pic.twitter.com/NBrqllrkuI — Netflix (@netflix) April 27, 2026

« Apex », le film qui « justifie » tout ce battage

Dans « Apex », Charlize Theron incarne Sasha, une alpiniste en deuil qui se retrouve seule dans l’outback australien, traquée par un tueur en série psychopathe campé par Taron Egerton. Le film, réalisé par Baltasar Kormákur (« Everest », « Adrift »), dure 95 minutes sans temps mort. Charlize Theron est également productrice du projet, aux côtés de Chernin Entertainment. À l’écran comme dans la vie, force et courage n’excluent en rien des peurs très réelles, quelles qu’elles soient.

Au-delà du buzz, cette séquence rappelle surtout qu’aucune célébrité n’échappe aux réactions les plus instinctives. Même les figures les plus fortes à l’écran restent profondément humaines face à leurs peurs. Entre promotion réussie pour « Apex » et débat sur l’utilisation des animaux dans ce type de contenu, la vidéo de Charlize Theron montre finalement qu’en quelques secondes, un simple défi peut autant divertir que faire réfléchir.