Au bras d’Hugh Grant, cette actrice de 55 ans en robe dentelle surprend les fans

Le retour tant attendu de Bridget Jones sur grand écran s’accompagne d’une apparition remarquée de son interprète emblématique, Renée Zellweger. Le 27 janvier 2025, à l’occasion de la première parisienne de Bridget Jones : Folle de Lui au Grand Rex, l’actrice de 55 ans a fait sensation dans une robe noire en dentelle aussi élégante que symbolique.

Une apparition glamour au bras d’Hugh Grant

Alors que la Fashion Week Haute Couture Été 2025 bat son plein à Paris jusqu’au 30 janvier, une autre icône du cinéma romantique a attiré tous les regards sur le tapis rouge. Renée Zellweger a fait honneur à son personnage culte en optant pour une robe asymétrique en dentelle noire signée Saint Laurent, respectant ainsi une tradition qu’elle perpétue depuis ses débuts dans la saga : celle de ne porter que des robes noires lors des événements promotionnels de Bridget Jones.

Mais ce n’est pas seulement son look qui a retenu l’attention. À ses côtés, Hugh Grant, son célèbre partenaire de jeu, était également présent, laissant peu de place au doute sur l’avenir de Bridget dans ce nouvel opus.

Un dernier volet plein d’émotions

Dans ce quatrième film, Bridget Jones, aujourd’hui âgée de 52 ans, traverse une période difficile après le décès de Mark Darcy, son mari, lors d’une mission humanitaire au Soudan. Veuve et mère de deux enfants, elle tente de reconstruire sa vie et de retrouver un équilibre professionnel et amoureux. Le film, qui sortira en salles le 12 février prochain, promet une histoire riche en émotions et en rebondissements, fidèle à l’esprit de la saga qui a conquis des millions de fans à travers le monde.

Une actrice qui reste fidèle à son personnage culte

Renée Zellweger, acclamée par le public lors de cette première parisienne, prouve une fois de plus qu’elle incarne Bridget Jones avec une aisance inégalée. En restant fidèle à son style chic et intemporel, elle rend hommage à son rôle tout en affichant une élégance naturelle.

Alors que la promotion du film bat son plein, cette apparition avec Hugh Grant ne fait qu’attiser l’impatience des fans : que réserve vraiment ce dernier chapitre de la vie de Bridget Jones ? Réponse dans quelques semaines au cinéma…