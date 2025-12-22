En jupe de sport et escarpins, Rihanna fascine toujours autant

Rihanna l’a encore prouvé lors d’un récent dîner à Los Angeles : une simple jupe de sport peut devenir une pièce ultra-glamour lorsqu’elle est associée à des escarpins. La chanteuse et businesswoman continue de fasciner en réinventant les codes du sportswear avec une liberté totale.

Un look sportswear-chic parfaitement dosé

Repérée dans les rues de Los Angeles, Rihanna portait une jupe de sport longue, noire, soulignée de bandes contrastantes façon terrain d’athlétisme. Cette pièce, qui aurait pu sembler très casual sur le papier, gagnait instantanément en sophistication grâce à une paire d’escarpins, imprimé python, à bouts pointus.

En haut, Rihanna a opté pour une pièce cosy et pointue : une polaire zippée à carreaux façon Miu Miu, héritée de l’univers outdoor et du gorpcore, qu’elle a détourné de sa fonction première. Résultat : un ensemble à mi-chemin entre tenue de stade et silhouette de red carpet, porté avec une aisance désarmante.

Le détail qui fait tout : accessoires et attitude

Comme toujours chez Rihanna, les accessoires jouent un rôle clé. Une bouche rouge intense apportait une touche old Hollywood, tandis qu’une accumulation de colliers à l’esprit Y2K a injecté une dose de nostalgie 2000’s dans ce look très contemporain. L’imprimé python annonce la tendance forte de la saison, quand la jupe sportive garde la silhouette ancrée dans l’air du temps. Au-delà des pièces, c’est surtout son attitude – assurée – qui transforme cette tenue en moment de mode.

La signature Rihanna : casser les codes sans hésiter

Rihanna confirme avec ce look ce qu’elle fait déjà avec le cargo, le jogging ou la veste biker : piocher dans le vestiaire le plus casual et le hisser au rang de statement mode en le mariant à des pièces ultra-glam. Jupe de sport + escarpins, jogging + tutu, jean destroy + derbies chic… rien n’est interdit tant qu’elle y injecte audace et cohérence.

La leçon est claire : ce qui fascine, ce n’est pas seulement la tenue, mais cette façon de refuser les règles toutes faites. En jupe de sport et escarpins, Rihanna rappelle qu’un look réussi tient autant à la créativité qu’à la liberté de s’habiller exactement comme on en a envie.