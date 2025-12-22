En jupe de sport et escarpins, Rihanna fascine toujours autant

Fabienne Ba.
@badgalriri/Instagram

Rihanna l’a encore prouvé lors d’un récent dîner à Los Angeles : une simple jupe de sport peut devenir une pièce ultra-glamour lorsqu’elle est associée à des escarpins. La chanteuse et businesswoman continue de fasciner en réinventant les codes du sportswear avec une liberté totale.

Un look sportswear-chic parfaitement dosé

Repérée dans les rues de Los Angeles, Rihanna portait une jupe de sport longue, noire, soulignée de bandes contrastantes façon terrain d’athlétisme. Cette pièce, qui aurait pu sembler très casual sur le papier, gagnait instantanément en sophistication grâce à une paire d’escarpins, imprimé python, à bouts pointus.

En haut, Rihanna a opté pour une pièce cosy et pointue : une polaire zippée à carreaux façon Miu Miu, héritée de l’univers outdoor et du gorpcore, qu’elle a détourné de sa fonction première. Résultat : un ensemble à mi-chemin entre tenue de stade et silhouette de red carpet, porté avec une aisance désarmante.

Le détail qui fait tout : accessoires et attitude

Comme toujours chez Rihanna, les accessoires jouent un rôle clé. Une bouche rouge intense apportait une touche old Hollywood, tandis qu’une accumulation de colliers à l’esprit Y2K a injecté une dose de nostalgie 2000’s dans ce look très contemporain. L’imprimé python annonce la tendance forte de la saison, quand la jupe sportive garde la silhouette ancrée dans l’air du temps. Au-delà des pièces, c’est surtout son attitude – assurée – qui transforme cette tenue en moment de mode.

La signature Rihanna : casser les codes sans hésiter

Rihanna confirme avec ce look ce qu’elle fait déjà avec le cargo, le jogging ou la veste biker : piocher dans le vestiaire le plus casual et le hisser au rang de statement mode en le mariant à des pièces ultra-glam. Jupe de sport + escarpins, jogging + tutu, jean destroy + derbies chic… rien n’est interdit tant qu’elle y injecte audace et cohérence.

La leçon est claire : ce qui fascine, ce n’est pas seulement la tenue, mais cette façon de refuser les règles toutes faites. En jupe de sport et escarpins, Rihanna rappelle qu’un look réussi tient autant à la créativité qu’à la liberté de s’habiller exactement comme on en a envie.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
À 45 ans, le look d'anniversaire de Christina Aguilera embrase la toile
Jessica Alba (44 ans) montre ses abdominaux sur la plage

Jessica Alba (44 ans) montre ses abdominaux sur la plage

Jessica Alba a récemment enchanté ses fans sur Instagram en partageant une série de photos d’elle en vacances...

À 45 ans, le look d’anniversaire de Christina Aguilera embrase la toile

Pour son 45ᵉ anniversaire, Christina Aguilera a prouvé une fois de plus qu’elle sait se réinventer. Alors que...

« La nouvelle Madonna ? » : qui est Adéla, la nouvelle icône qui dérange

Adéla Jergová, chanteuse slovaque de 22 ans connue mononymement sous le nom d’Adéla, est surnommée par certaines personnes...

Kim Kardashian révèle son astuce préférée pour ne (presque) plus jamais porter de soutien-gorge

Kim Kardashian a récemment dévoilé son "secret" pour arborer des tops ultra plongeants sans porter un soutien-gorge, tout...

« Rase toi » : Selena Gomez victime de bodyshaming suite à sa dernière apparition

Selena Gomez s’est dernièrement retrouvée sous le feu des critiques pour une "ombre de poils" au-dessus de la...

Kylie Minogue déguisée en Mère Noël, elle rayonne comme Mariah Carey

En fin d’année, certaines voix deviennent des repères chaleureux. Kylie Minogue s’inscrit avec élégance dans cette tradition, en...