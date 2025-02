Meghan Markle arrête le maquillage sur Instagram, les haters réagissent

Meghan Markle, duchesse de Sussex, a de nouveau attiré l’attention sur les réseaux sociaux, cette fois-ci en partageant une vidéo d’elle sans maquillage. À première vue, un geste anodin. Cependant, ce moment de simplicité a ravivé les critiques virulentes à son égard, un phénomène qui semble suivre Meghan à chaque étape de sa vie publique. En choisissant de s’afficher au naturel, Meghan Markle s’inscrit dans un mouvement qui gagne en popularité : le « no makeup » ou « makeup free », une tendance qui incite les femmes à se débarrasser de leur trousse de maquillage en signe de rébellion contre les pressions sociales liées à la féminité.

Le soutien au mouvement no makeup

Dans la vidéo partagée sur son compte Instagram, Meghan apparaît sourire aux lèvres, visiblement sans maquillage, revendiquant ainsi son soutien au mouvement « no makeup ». L’idée derrière cette tendance est de promouvoir l’authenticité et d’encourager les femmes à s’accepter telles qu’elles sont, sans se conformer aux normes de beauté imposées par la société.

Pour Meghan, cette démarche semble également une forme de contestation face à l’image parfaite que l’on attend d’une personnalité publique. D’autres célébrités, comme Pamela Anderson, ont déjà adopté cette tendance avec fierté, prouvant qu’il est possible d’être belle et épanouie sans maquillage. Incarnant ainsi une forme de liberté loin des attentes superficielles de l’industrie du divertissement. Meghan, à sa manière, semble vouloir faire de même, en s’affichant sans fard, prête à montrer une autre facette de sa personnalité publique.

Le retour du « Meghan bashing »

Ce geste de Meghan Markle n’a cependant pas été reçu de manière unanime. En effet, la duchesse est une cible privilégiée des « haters », ces internautes malveillants qui trouvent toujours matière à critiquer ses moindres faits et gestes. Dès la publication de sa vidéo sans maquillage, les commentaires négatifs ont fusé. Certains ont qualifié cette démarche de « ridicule » ou de « désespérante », tandis que d’autres ont déploré son manque de sincérité, accusant Meghan de jouer la carte de l’authenticité à des fins stratégiques.

Les critiques ont continué, alimentant un « Meghan bashing » de plus en plus virulent, qui semble ne jamais prendre fin. Les internautes n’ont pas manqué de souligner leur agacement, lançant des remarques acerbes telles que « Tout le monde s’en fout Meghan » ou « Tu n’es pas une personne sympathique ». D’autres ont même insinué que la duchesse n’était pas authentique, qu’elle cherchait à nous faire croire qu’elle était sans artifices, alors qu’elle est « en réalité une figure publique en quête constante d’attention ».

La question de l’intimité

Ce déferlement de critiques soulève une question : pourquoi la duchesse de Sussex semble-t-elle toujours attirer autant de haine ? Lorsqu’elle évoque des moments d’intimité, comme dans cette vidéo sans maquillage, certains la critiquent de plus belle, affirmant qu’elle « cherche à jouer sur son image tout en revendiquant une forme d’intimité qu’elle ne semble pas toujours prête à protéger ». Cette situation, marquée par une déconnexion entre les attentes du public et la réalité d’une célébrité, amène à réfléchir sur la pression sociale qui pèse sur les personnalités publiques, et notamment les femmes. Meghan Markle semble, à chaque étape de sa carrière, être prise dans un tourbillon de critiques, qu’elles soient fondées ou non.

La vidéo Instagram de Meghan Markle sans maquillage ne fait que renforcer un phénomène de plus en plus courant dans le monde des célébrités : la difficulté d’être soi-même tout en étant observée et jugée en permanence. Son geste, bien que symbolique d’une volonté de se libérer des diktats de la beauté, devient un terrain de jeu pour ses détracteurs. Dans un monde où tout est scruté à la loupe, il semble difficile de trouver un équilibre entre authenticité et image publique, surtout lorsque l’on est une figure aussi médiatisée que Meghan Markle.