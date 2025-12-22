À 45 ans, le look d’anniversaire de Christina Aguilera embrase la toile

Pour son 45ᵉ anniversaire, Christina Aguilera a prouvé une fois de plus qu’elle sait se réinventer. Alors que de nombreuses célébrités optent pour des tenues spectaculaires lors de leurs célébrations, la chanteuse américaine a choisi une approche plus épurée, mais tout aussi percutante. Son look, à la fois hivernal et tendance, allie élégance et modernité, dans une esthétique résolument Gen-Z.

Le look blanc qui illumine l’hiver

L’auteure-compositrice-interprète et femme d’affaires a misé sur une mini-robe blanche à manches longues dotée d’un décolleté légèrement tombant sur les épaules. Ce détail mettait subtilement en valeur son port de tête et son éclat naturel, rehaussé d’une touche de paillettes corporelles. Pour compléter l’ensemble, elle a choisi des collants résille assortis. L’ensemble était sublimé par des escarpins rouges scintillants, un chapeau stylé et quelques accessoires aussi discrets qu’élégants. Son maquillage – rouge à lèvres éclatant et teint lumineux -, accompagné de sa chevelure blonde emblématique, ajoutait la touche finale à ce look parfaitement maîtrisé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christina Aguilera (@xtina)

Une pluie de compliments pour « Legendtina »

Sur Instagram, ses fans n’ont pas tardé à célébrer l’événement avec Christina Aguilera. Les commentaires se sont multipliés, saluant la beauté et l’aura de leur idole. De « birthday queen » à « Beautiful as always, Legendtina », l’espace commentaires sous sa publication Instagram s’est transformé en un véritable livre d’or d’admiration et de tendresse.

Christina Aguilera démontre ainsi une fois de plus que le style peut s’exprimer à travers l’assurance et l’attention portée aux détails. Elle inspire ses fans par une audace élégamment maîtrisée et un sens de la mode qui lui est propre.