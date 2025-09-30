À 40 ans, Lana Del Rey montre sa robe de mariée victorienne

Il y a tout juste un an, Lana Del Rey surprenait ses fans en épousant, loin des projecteurs, Jeremy Dufrene, guide spécialisé dans les alligators en Louisiane. L’auteure-compositrice-interprète américaine a récemment choisi de fêter leur premier anniversaire de mariage en partageant sur Instagram des clichés inédits de cette journée unique.

Une robe de mariée au charme victorien

Sur la série de photos en noir et blanc, l’interprète de « Summertime Sadness » apparaît dans une robe victorienne imaginée par la créatrice Macye Wysner, pour la maison Cinq. Adaptée d’un modèle de la Collection IV nommé The River, la pièce a été revisitée pour refléter l’univers singulier de Lana Del Rey – de son vrai nom Elizabeth Woolridge Gran.

Réalisée en coton ivoire orné de dentelle et dotée d’un col à volants, la robe joue sur la superposition de tulles plissés et de rubans délicats. Lana Del Rey a complété son look avec un broche fleurie, des bijoux argentés et une coiffure souple rehaussée de petits nœuds colorés.

View this post on Instagram A post shared by LANA DEL REY (@honeymoon)

Un mariage intime et poétique

La philosophie de la maison Cinq – « des odes au passé tournées vers l’avenir » – collait parfaitement à l’esprit nostalgique et intemporel de cette cérémonie. Parmi les invités figurait l’auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et producteur américain Jack Antonoff, proche collaborateur de Lana Del Rey, ainsi que l’actrice et mannequin américaine Margaret Qualley.

Une célébration simple et personnelle

Les clichés dévoilent également le gâteau du couple : une pièce montée à deux étages, décorée d’une illustration issue du livre pour enfants « Cajun Night Before Christmas », clin d’œil à la culture locale. Quelques fleurs en crème venaient compléter ce design sobre et plein de personnalité. Sur les photos, Lana et Jeremy apparaissent complices, partageant rires, parts de gâteau, etc.

Avec ces images inédites, Lana Del Rey prouve ainsi une nouvelle fois son goût pour l’élégance rétro et la simplicité, loin du faste habituel des mariages de stars.