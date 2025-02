Selena Gomez, sa mini-robe immaculée fait sensation

L’Arlington Theatre (États-Unis) a accueilli, le 9 février dernier, l’une des cérémonies les plus glamour de la saison : le 40e Festival International du Film de Santa Barbara. Si les célébrités étaient nombreuses à défiler sur le tapis rouge, c’est sans aucun doute Selena Gomez qui a attiré tous les regards. L’actrice, venue défendre son dernier projet cinématographique « Emilia Pérez », a captivé l’attention avec un look élégant et intemporel.

Un look élégant et raffiné

Pour son apparition sur le tapis rouge, Selena Gomez a opté pour une robe de la créatrice Magda Butrym, un choix qui a immédiatement fait sensation. La mini-robe, d’un blanc cassé lumineux, arborait une coupe péplum qui mettait en valeur sa silhouette. Avec une taille parfaitement marquée et une jupe bouffante qui dévoilait ses jambes galbées, la star a trouvé le parfait équilibre entre sophistication et simplicité. La robe comportait également une basque florale délicatement placée sur la hanche gauche.

Pour parfaire son look, Selena Gomez a choisi des escarpins de la même teinte que sa robe. La touche d’élégance apportée par cette paire d’escarpins de la marque Santoni accentuait la finesse de l’ensemble. Ces petits détails vestimentaires ont suffi à faire de sa tenue un véritable chef-d’œuvre de mode. Si certaines personnes ont vu dans cette apparence un avant-goût de son futur mariage avec Benny Blanco, l’ensemble dégageait avant tout une atmosphère romantique et raffinée qui n’a pas manqué de séduire.

Un beauty look naturel et élégant

Outre sa jolie tenue, Selena Gomez a également misé sur un beauty look à la fois naturel et chic. Son maquillage, discret mais efficace, mettait en valeur ses traits avec une légère touche de blush sur les pommettes et un rouge à lèvres nude qui accentuait la douceur de son visage. Ce choix de maquillage a permis de garder l’accent sur sa robe tout en mettant en valeur sa beauté naturelle.

En ce qui concerne sa coiffure, la star a opté pour un carré wavy, une coupe qui s’arrêtait juste au niveau de la clavicule. Cette coupe décontractée, mais raffinée, qu’elle n’avait pas arborée depuis un certain temps, était l’occasion parfaite de rappeler son côté jeune et moderne. Le résultat était un mélange parfait de sophistication et de fraîcheur.

La présence de Selena Gomez au 40e Festival International du Film de Santa Barbara a été un véritable événement. Non seulement elle a impressionné par son look, mais elle a aussi prouvé qu’elle demeure une figure incontournable de la mode et de la beauté. Entre ses choix vestimentaires et ses looks beauté réussis, Selena Gomez continue d’inspirer et de séduire.