À 51 ans, Kate Moss brille dans un look audacieux

Léa Michel
Capture d'écran via people_in_pfw/YouTube

La mannequin britannique Kate Moss, souvent surnommée « Twiggy », a une nouvelle fois captivé l’attention lors de la Fashion Week de Paris, dans un look à son image : chic et audacieux.

Une leçon de style, en toute sobriété

Venue assister au défilé printemps-été 2026 de Tom Ford, Kate Moss a choisi un look à son image : chic, audacieux, et « sans effort » apparent. Son blazer noir ultra-plongeant, orné de cristaux et aux épaules marquées, était associé à un pantalon droit plissé pour une silhouette structurée et scintillante.

Pour accessoiriser cette tenue, Kate Moss a misé sur des lunettes œil-de-chat, une pochette en velours bleu marine et des escarpins vernis à bouts pointus. Des bijoux dorés, dont un collier à maillons épais, venaient parfaire l’ensemble. Côté mise en beauté : des lèvres rouge profond, une chevelure ondulée parfaitement maîtrisée, et toujours cette aura discrète, mais magnétique.

Une attitude qui résume son ADN mode

Deux jours plus tôt, la top model faisait également sensation au défilé Saint Laurent… cette fois en blazer oversize porté sans pantalon, avec des collants transparents. Un look équilibré par des escarpins sobres, et une attitude qui résume son ADN mode : minimaliste, mais percutant.

Elle était accompagnée de sa fille Lila Grace Moss-Hack, 23 ans, qui a hérité du sens du style maternel. Vêtue d’un chemisier satiné déboutonné juste ce qu’il faut, d’un pantalon en velours taille haute et de bottines à plateforme, Lila Moss confirmait son statut de relève mode à suivre.

À 51 ans, Kate Moss continue ainsi de démontrer que l’élégance ne se mesure pas à l’âge. Une allure intemporelle, un style qui n’en fait jamais trop – et un nom qui, décidément, ne se démode pas.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Elle est trop plate ! » : Léa Elui victime de body-shaming

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Elle est trop plate ! » : Léa Elui victime de body-shaming

Léa Elui, créatrice de contenu suivie par des millions d’abonnés, a récemment défilé lors du show Etam à...

« Ça ne lui va pas » : à 58 ans, Pamela Anderson choque avec une nouvelle coupe

Connue pour sa chevelure blonde emblématique et son image ultra-glamour des années Baywatch, Pamela Anderson a dernièrement dévoilé...

À 62 ans, Sylvie de « Emily in Paris » balaie les clichés avec une élégance renversante

Philippine Leroy-Beaulieu, icône charismatique de la série "Emily in Paris" dans le rôle de Sylvie Grateau, réinvente les...

« C’est horrible, elle a un nouveau visage » : Emma Stone est « méconnaissable » à Paris

Emma Stone a une nouvelle fois attiré tous les regards à Paris, lors du défilé Louis Vuitton printemps/été...

À 58 ans, Laura Dern défile sur un podium pour la première fois

Laura Dern a récemment écrit une nouvelle page de son histoire. À 58 ans, l’actrice oscarisée a fait...

« Cette femme n’a pas d’âge » : à 50 ans, Charlize Theron fait sensation avec une nouvelle coupe

Lors du récent défilé Dior à la Fashion Week de Paris, Charlize Theron a dévoilé une toute nouvelle...