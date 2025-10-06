À 51 ans, Kate Moss brille dans un look audacieux

La mannequin britannique Kate Moss, souvent surnommée « Twiggy », a une nouvelle fois captivé l’attention lors de la Fashion Week de Paris, dans un look à son image : chic et audacieux.

Une leçon de style, en toute sobriété

Venue assister au défilé printemps-été 2026 de Tom Ford, Kate Moss a choisi un look à son image : chic, audacieux, et « sans effort » apparent. Son blazer noir ultra-plongeant, orné de cristaux et aux épaules marquées, était associé à un pantalon droit plissé pour une silhouette structurée et scintillante.

Pour accessoiriser cette tenue, Kate Moss a misé sur des lunettes œil-de-chat, une pochette en velours bleu marine et des escarpins vernis à bouts pointus. Des bijoux dorés, dont un collier à maillons épais, venaient parfaire l’ensemble. Côté mise en beauté : des lèvres rouge profond, une chevelure ondulée parfaitement maîtrisée, et toujours cette aura discrète, mais magnétique.

Kate Moss at the Saint Laurent SS26 show at Paris. ✨ #LisLove pic.twitter.com/QeGkqnrtee — Lis Lopes (@lislopees1) September 30, 2025

Une attitude qui résume son ADN mode

Deux jours plus tôt, la top model faisait également sensation au défilé Saint Laurent… cette fois en blazer oversize porté sans pantalon, avec des collants transparents. Un look équilibré par des escarpins sobres, et une attitude qui résume son ADN mode : minimaliste, mais percutant.

Elle était accompagnée de sa fille Lila Grace Moss-Hack, 23 ans, qui a hérité du sens du style maternel. Vêtue d’un chemisier satiné déboutonné juste ce qu’il faut, d’un pantalon en velours taille haute et de bottines à plateforme, Lila Moss confirmait son statut de relève mode à suivre.

À 51 ans, Kate Moss continue ainsi de démontrer que l’élégance ne se mesure pas à l’âge. Une allure intemporelle, un style qui n’en fait jamais trop – et un nom qui, décidément, ne se démode pas.