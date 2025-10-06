« Elle est trop plate ! » : Léa Elui victime de body-shaming

Léa Michel
@leaelui/Instagram

Léa Elui, créatrice de contenu suivie par des millions d’abonnés, a récemment défilé lors du show Etam à la Fashion Week de Paris. Élégante et assurée, elle a foulé le podium aux côtés d’autres figures publiques dans une ambiance festive mêlant musique live et dessous. Si sa prestation a été saluée par de nombreux internautes, certains commentaires sur les réseaux sociaux ont fait basculer l’enthousiasme dans la violence verbale.

Des remarques honteuses sur son corps

Peu après la diffusion des images du défilé, Léa Elui a été la cible de commentaires odieux sur les réseaux sociaux. Parmi eux, des attaques corporelles abjectes : « qu’est-ce qu’elle fait là », « elle trop plate », ou encore des propos transphobes comparant son physique à une personne « sous chirurgie ». D’autres critiques mêlaient hypersexualisation, misogynie et incompréhension totale du choix d’une jeune femme à exposer son image comme elle l’entend. Ces propos relèvent du body-shaming pur et simple : juger, moquer, insulter un corps parce qu’il ne correspond pas à des standards imposés ou fantasmés.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Lea Elui G (@leaelui)

Le corps des femmes n’est pas un sujet d’opinion publique

Léa Elui a le droit d’avoir le corps qu’elle a, de le montrer si elle le souhaite, de défiler, de s’affirmer – sans avoir à se justifier ni à se défendre. Dans une société qui prétend valoriser la diversité, il est urgent de rappeler que chaque morphologie est légitime. Le body-shaming, sous toutes ses formes, n’est pas une opinion : c’est une forme de violence. Et Léa, comme tant d’autres, mérite d’être célébrée pour ce qu’elle incarne : force, liberté, et courage.

Au-delà du cas de Léa Elui, cet épisode ainsi met en lumière un problème bien plus large : la persistance d’une culture du jugement et de la comparaison sur les réseaux sociaux. Derrière un écran, beaucoup oublient que les mots ont un poids et que chaque message peut blesser profondément. Il est temps que l’espace numérique cesse d’être un tribunal du physique pour redevenir un lieu de bienveillance et de respect.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Ça ne lui va pas » : à 58 ans, Pamela Anderson choque avec une nouvelle coupe

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Ça ne lui va pas » : à 58 ans, Pamela Anderson choque avec une nouvelle coupe

Connue pour sa chevelure blonde emblématique et son image ultra-glamour des années Baywatch, Pamela Anderson a dernièrement dévoilé...

À 62 ans, Sylvie de « Emily in Paris » balaie les clichés avec une élégance renversante

Philippine Leroy-Beaulieu, icône charismatique de la série "Emily in Paris" dans le rôle de Sylvie Grateau, réinvente les...

« C’est horrible, elle a un nouveau visage » : Emma Stone est « méconnaissable » à Paris

Emma Stone a une nouvelle fois attiré tous les regards à Paris, lors du défilé Louis Vuitton printemps/été...

À 58 ans, Laura Dern défile sur un podium pour la première fois

Laura Dern a récemment écrit une nouvelle page de son histoire. À 58 ans, l’actrice oscarisée a fait...

« Cette femme n’a pas d’âge » : à 50 ans, Charlize Theron fait sensation avec une nouvelle coupe

Lors du récent défilé Dior à la Fashion Week de Paris, Charlize Theron a dévoilé une toute nouvelle...

« Vous avez vu ses aisselles ? » : cette chanteuse déclenche une tempête de réactions

Lors de la Fashion Week de Paris, Rosalía a encore une fois prouvé qu’elle ne suit aucune règle,...