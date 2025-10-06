La robe rouge majestueuse que porte Laetitia Casta fait réagir

Milan (Italie) célébrait récemment la mode et l’avant-garde. Au cœur des festivités, l’actrice, mannequin et réalisatrice française Laetitia Casta a captivé l’attention avec une robe rouge qui a fait réagir la presse et les réseaux sociaux, prouvant que l’audace stylistique n’a pas d’âge.

Un look mémorable pour la Fashion Week

À l’occasion du défilé Ferragamo, Laetitia Casta a opté pour une robe longue rouge éclatante au style résille. La pièce, avec ses détails floraux et ses franges, épousait la silhouette de l’actrice, mannequin et réalisatrice française tout en offrant un glamour maîtrisé et raffiné. Son apparition, relayée sur Instagram, a instantanément séduit ses fans, et son élégance a fait le tour des médias spécialisés.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Laetitia Casta (@laetitiacasta)

L’art de la présence et de la discrétion

Habituée à se faire rare sur les réseaux, Laetitia Casta choisit ses apparitions avec soin. Quelques mois plus tôt, elle brillait en robe blanche structurée au défilé Jacquemus. En collaborant avec des maisons, elle continue d’incarner un style atemporel et un glamour qui inspirent au-delà des tendances.

Une signature mode affirmée

À presque 50 ans (47 ans), Laetitia Casta prouve qu’elle est une figure emblématique : égérie, muse et mannequin adulée, elle multiplie les looks chic et glamour. Portant la robe rouge comme manifeste de confiance et de glamour, elle envoie un message fort à toutes les générations et remet en avant la capacité de la mode à célébrer les femmes à tous les âges.

Entre tapis rouges, campagnes estivales et sourires complices devant les photographes, Laetitia Casta marque ainsi toujours plus le monde de la mode de son empreinte. Sa robe résille rouge, déjà iconique, relance l’engouement pour un style élégant, glamour et ouvert à la réinvention. Les fans, conquis, attendent la prochaine apparition avec impatience.

