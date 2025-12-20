Kim Kardashian révèle son astuce préférée pour ne (presque) plus jamais porter de soutien-gorge

Léa Michel
Kim Kardashian a récemment dévoilé son « secret » pour arborer des tops ultra plongeants sans porter un soutien-gorge, tout en conservant maintien et élégance. Un petit hack malin qui pourrait bien révolutionner votre garde-robe.

Le hack qui fait sensation

Dans une vidéo postée sur Instagram, Kim Kardashian a partagé ce qu’elle appelle sa « astuce préférée au monde » pour donner l’illusion de ne pas porter de soutien-gorge. Son arme secrète ? Le Seamless Sculpt Deep Plunge Bodysuit, un body sculptant au décolleté très profond. Selon elle, cette pièce combine maintien et couvrance, tout en donnant l’impression d’un buste naturellement libre sous un vêtement. Idéal pour les tops ou blazers aux découpes « audacieuses », ce body évite les bretelles visibles ou les armatures qui pourraient casser la ligne fluide du vêtement.

Le body dont tout le monde parle

Kim Kardashian met en avant un modèle bien précis : un body de sa marque Skims à la coupe étudiée pour rester invisible tout en structurant délicatement la silhouette. Le devant reste léger pour ne pas gêner, tandis que le dos offre plusieurs options de port : bretelles droites façon débardeur ou tour de cou pour un maintien plus ferme. Dans sa vidéo, Kim Kardashian le porte sous un blazer, créant un décolleté en V profond qui descend largement en dessous de la ligne d’un soutien-gorge classique. L’effet « sans soutien-gorge » est immédiat, élégant et naturel.

 

Comment Kim le porte au quotidien

Kim ne se contente pas d’une seule utilisation : elle montre que le body peut s’adapter à différentes occasions.

  • Sous un blazer ajusté, pour un décolleté vertigineux, mais parfaitement maîtrisé.
  • Sous une tenue de soirée très échancrée, là où le moindre bord de soutien-gorge pourrait ruiner l’allure.

Elle précise toutefois que certaines occasions peuvent nécessiter des solutions plus techniques, comme le scotch ou des systèmes adhésifs, mais que pour le quotidien, elle privilégie ce body pour son confort et sa simplicité. Elle avoue même l’avoir recommandé à ses amies, qui apprécient de pouvoir porter des tenues très découpées tout en conservant un maintien parfait.

Un indispensable pour les Fêtes ?

Entre effet « no bra », silhouette lissée et décolletés dit audacieux, ce body s’impose comme une pièce polyvalente et pratique. Porté seul ou sous un blazer, il permet de jouer avec les découpes les plus « risquées » sans sacrifier confort ni maintien.

Toutefois, il est important de rappeler une vérité essentielle : personne n’est obligé d’avoir un buste parfaitement maintenu ou galbé pour se sentir belle et confiante. Certaines personnes choisissent de ne pas porter de soutien-gorge du tout, ou de ne pas utiliser de body sculptant, et c’est parfaitement ok. Chaque morphologie est belle à sa manière et l’illusion « parfaite » que créent certains vêtements est optionnelle, pas obligatoire.

En résumé, le Seamless Sculpt Deep Plunge Bodysuit de Kim Kardashian est un hack pratique pour celles qui aiment les décolletés sans tracas. Néanmoins, la vraie leçon, c’est que la mode doit s’adapter à vous, et non l’inverse. Que vous choisissiez de suivre l’astuce de Kim ou de laisser votre buste respirer librement, le plus important est de vous sentir bien dans votre corps.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
