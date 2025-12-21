« La nouvelle Madonna ? » : qui est Adéla, la nouvelle icône qui dérange

Adéla Jergová, chanteuse slovaque de 22 ans connue mononymement sous le nom d’Adéla, est surnommée par certaines personnes « la nouvelle Madonna » pour son style et ses performances audacieuses. Elle incarne une génération de popstars affirmées qui « dérangent » autant qu’elles fascinent, tout en affirmant une identité artistique unique.

Des origines à la consécration internationale

Née en 2003 à Bratislava, en Slovaquie, Adéla grandit bercée par le ballet à Moscou dès l’âge de 3 ans et s’inspire d’Hannah Montana pour rêver de musique. Auto-didacte, elle apprend l’anglais en regardant des séries américaines et se sent vite « americanisée », ce qui la distingue de la société slovaque conservatrice. Adolescente, elle intègre le ballet d’État de Vienne, puis s’installe à Londres et Los Angeles pour percer.

En 2023, elle participe à Dream Academy, émission de survie, où elle est éliminée tôt malgré une performance sur « Pink Venom » du girl group sud-coréen de K-pop Blackpink. Cette expérience, qu’elle qualifie de « pire année de sa vie », la propulse via le docuseries Netflix « Pop Star Academy: Katseye ».

Une carrière explosive et des collaborations prestigieuses

Adéla lance sa carrière solo en 2024 avec « Homewrecked », salué par Out Magazine, suivi de « Superscar ». En 2025, l’artiste, musicienne, auteure-compositrice-interprète canadienne Grimes la contacte via TikTok pour co-produire « MachineGirl », avec un clip feat. Sofia Wylie et un cameo de la productrice. Signée chez Capitol Records, elle sort « DeathByDevotion » (prod. Dylan Brady), puis son EP « The Provocateur » en août et ouvrira pour Demi Lovato en 2026.

Pourquoi on la compare à Madonna… et pourquoi elle s’en distingue

Beaucoup voient en Adéla une « nouvelle Madonna » pour ses textes sur le plaisir, ses chorégraphies choc et son attitude rebelle qui défient les normes. Comme la Queen of Pop, elle mélange pop explosive et danse. Pourtant, Adéla insiste sur sa « pâte unique et incomparable » : ses paroles exagèrent sa vie réelle de manière théâtrale, et sa musique pop intègre des harmonies sophistiquées. Elle n’imite pas, elle réinvente.

En résumé, Adéla représente une pop libérée, queer-friendly et globale, née de l’ère TikTok et des realities shows. Son ascension fulgurante – d’éliminée de télé-réalité à artiste signée Capitol – prouve qu’elle n’est pas qu’une copie : elle est l’héritière affirmée qui trace sa propre légende.