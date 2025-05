Irina Shayk envoûte la Croisette avec ce bustier sculptural

Le Festival de Cannes est chaque année l’occasion d’un défilé de créativité, de mode et d’expression individuelle. Et le 15 mai 2025, sur les marches du Palais des festivals, Irina Shayk a marqué les esprits.

Une silhouette sublimée

La mannequin russe a une fois de plus démontré que l’élégance n’a pas d’âge et que l’allure ne tient pas qu’à une robe – mais aussi à la force avec laquelle on l’habite. Sa tenue ? Un bustier sculptural noir, sophistiqué, accompagné d’une longue traîne dramatique qui a captivé photographes et spectateurs.

Irina Shayk a aisi foulé le tapis rouge dans une robe mêlant architecture florale et sensualité maîtrisée. Le tissu noir, délicatement structuré, dessinait des motifs évoquant des pétales, renforçant l’effet de sculpture vivante. Le bustier soulignait le haut du corps avec une précision quasi artistique. Une robe pensée comme un hommage à la beauté affirmée, à la fois sobre et saisissante.

La traîne, ample et fluide, ajoutait à la démarche d’Irina Shayk une majesté presque cinématographique. Aux bras, de longs gants transparents prolongeaient la silhouette dans un jeu de textures subtil. Un collier précieux ornait son cou, tandis que ses cheveux, laissés détachés et coiffés façon effet mouillé, apportaient une touche contemporaine au look.

Une présence fidèle et inspirante

Régulière du Festival de Cannes, Irina Shayk est loin d’être une inconnue des tapis rouges. Depuis sa première apparition en 2012, elle s’est imposée comme une figure de style et de professionnalisme, habituée à conjuguer haute couture et expression personnelle.

Dans une interview accordée à Vogue, elle confiait : « Cannes est un endroit très spécial pour moi. C’est une manière unique de célébrer la créativité et l’univers de la mode sous toutes ses formes. Ce que j’aime particulièrement à Cannes, ce sont les personnalités multiples et les univers différents qui s’y croisent. Chaque année, j’en repars enrichie ».

Le 15 mai sur la Croisette, Irina Shayk a ainsi incarné une attitude, une liberté, un regard sur la mode qui transcende les tendances. En alliant glamour et affirmation de soi, elle rappelle que le tapis rouge peut être un espace d’expression aussi esthétique que politique. Un moment suspendu, qui célèbre non pas la perfection, mais la présence.