Sarah Jessica Parker et ses amies cassent les clichés sur la liberté sexuelle après 50 ans

Fabienne Ba.
Screen film « Sex and the City »

À l’occasion de la sortie française de la saison 3 de « And Just Like That » (reboot de « Sex and the City »), Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis ont évoqué sans tabou la sexualité des femmes quinquagénaires, un sujet encore trop souvent ignoré.

Une série toujours pionnière sur la sexualité féminine

Dès 1998, « Sex and the City » avait révolutionné la manière dont la télévision abordait le désir féminin, indépendamment du mariage ou d’une relation stable. Avec « And Just Like That », le message s’amplifie : la sexualité à 50 ans et plus est naturelle, pleinement assumée et vécue avec la même intensité que dans la trentaine.

 

« On ne va pas se cacher ! »

Invitées sur le plateau de « C à vous » sur France 5 en mai, les actrices ont affiché leur fierté de poursuivre cette ouverture, affirmant haut et fort qu’il n’y a pas d’âge pour oser, explorer et vivre pleinement sa sexualité. Pour l’actrice américaine Kristin Davis, raconter ces histoires est crucial pour représenter une diversité d’expériences féminines souvent invisibilisées.

Briser les tabous et inspirer les femmes

Cet engagement populaire agit comme un souffle de liberté, invitant les femmes à dépasser les stigmates liés à l’âge et au corps, tout en célébrant le plaisir et l’émancipation. Le show continue ainsi à être un miroir puissant pour celles qui veulent s’affirmer sans compromis, quel que soit leur âge.

Sarah Jessica Parker et ses compagnes prouvent ainsi que la liberté sexuelle ne connaît pas de date d’expiration, offrant un exemple inspirant aux femmes du monde entier.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
« Je vaux plus que ça » : Sharon Stone se confie sur l’injustice salariale à Hollywood

