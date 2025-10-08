Sarah Jessica Parker et ses amies cassent les clichés sur la liberté sexuelle après 50 ans

À l’occasion de la sortie française de la saison 3 de « And Just Like That » (reboot de « Sex and the City »), Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis ont évoqué sans tabou la sexualité des femmes quinquagénaires, un sujet encore trop souvent ignoré.

Une série toujours pionnière sur la sexualité féminine

Dès 1998, « Sex and the City » avait révolutionné la manière dont la télévision abordait le désir féminin, indépendamment du mariage ou d’une relation stable. Avec « And Just Like That », le message s’amplifie : la sexualité à 50 ans et plus est naturelle, pleinement assumée et vécue avec la même intensité que dans la trentaine.

View this post on Instagram A post shared by C à Vous (@c_a_vous)

« On ne va pas se cacher ! »

Invitées sur le plateau de « C à vous » sur France 5 en mai, les actrices ont affiché leur fierté de poursuivre cette ouverture, affirmant haut et fort qu’il n’y a pas d’âge pour oser, explorer et vivre pleinement sa sexualité. Pour l’actrice américaine Kristin Davis, raconter ces histoires est crucial pour représenter une diversité d’expériences féminines souvent invisibilisées.

Briser les tabous et inspirer les femmes

Cet engagement populaire agit comme un souffle de liberté, invitant les femmes à dépasser les stigmates liés à l’âge et au corps, tout en célébrant le plaisir et l’émancipation. Le show continue ainsi à être un miroir puissant pour celles qui veulent s’affirmer sans compromis, quel que soit leur âge.

Sarah Jessica Parker et ses compagnes prouvent ainsi que la liberté sexuelle ne connaît pas de date d’expiration, offrant un exemple inspirant aux femmes du monde entier.