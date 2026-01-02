À 58 ans, Julia Roberts partage sa définition de l’amour

Julia Roberts illumine nos cœurs, non seulement par son sourire légendaire et sa carrière exceptionnelle, mais aussi par une sagesse qui transcende l’écran. L’icône des comédies romantiques partage aujourd’hui une réflexion profonde sur l’amour dit mature, qui invite à repenser nos histoires avec bienveillance et détachement.

L’amour selon Julia, une reine de comédie romantique qui nous surprend

C’est une phrase simple, profonde et d’une maturité désarmante que Julia Roberts glisse comme « quote of the day » (citation du jour) d’après Economic Times et qui nous touche en plein cœur : « Tu sais que c’est de l’amour quand tout ce que tu veux, c’est que cette personne soit heureuse, même si tu ne fais pas partie de son bonheur ». Un bijou de sagesse qui résonne comme un mantra parfait pour démarrer 2026 avec sérénité.

On l’a adorée en cendrillon moderne dans « Pretty Woman », en femme fatale pétillante dans « My Best Friend’s Wedding », ou en héroïne pétillante dans « Notting Hill », Julia Roberts, la star des rom-com par excellence, sait tout de l’amour hollywoodien : passionné, conquérant, éternel. À 58 ans, elle nous offre toutefois une vision bien plus nuancée, presque poétique. Loin des happy ends où le prince arrive toujours à temps, elle définit l’amour comme un geste altruiste, libérateur. Vouloir le bonheur de l’autre, sans condition ni possessivité ? C’est la quintessence d’une femme qui a vécu, aimé, élevé trois enfants avec son mari Danny Moder, et traversé les hauts et les bas de la célébrité. Une leçon chic pour nos cœurs : l’amour vrai élève, il n’emprisonne pas.

Une icône qui célèbre le temps qui passe

Julia Roberts, avec ses cheveux châtains iconiques, son sourire légendaire et sa carrière récompensée d’un Oscar (Erin Brockovich), incarne une femme pleinement épanouie. Maman de Henry, Hazel et Phinnaeus, elle équilibre vie privée et tapis rouge avec une grâce rare. Cette citation n’est ainsi pas un coup de com’ : elle reflète une maturité conquise, où l’amour se mesure à sa capacité à laisser l’autre s’épanouir, quitte à s’effacer.

Dans un monde de stories éphémères et de cœurs virtuels, la phrase de Julia nous rappelle ainsi l’essentiel : priorisez l’amour bienveillant. Copiez son glow en commençant la journée par une affirmation positive ou un appel à la personne que vous aimez vraiment.