Cette vidéo du prince William qui fond en larmes fait le tour du monde

Lors d’une rencontre filmée à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre, le prince William n’a pu retenir ses larmes face au témoignage bouleversant de Rhian Mannings, dont le mari s’est suicidé peu après la perte de leur enfant. Le dialogue, diffusé sur les réseaux sociaux et relayé dans divers médias, touche profondément des millions d’internautes.

Un moment d’émotion rare pour la famille royale

Dans la cuisine familiale de Rhian Mannings, le prince de Galles écoute le récit de la double tragédie vécue par son interlocutrice : la mort de son bébé, puis celle de son mari. Évoquant l’importance du dialogue et du soutien face à la détresse psychologique, le prince William est submergé par l’émotion, détourne la tête et s’excuse : « Je suis désolé, c’est difficile de poser ces questions… ». La femme Rhian Mannings le rassure : « Vous avez des enfants… et vous aussi, vous avez connu la perte je comprends », en référence au décès de Lady Diana.

Un message puissant sur la prévention du suicide

La vidéo, lancée en même temps que la nouvelle fondation de prévention du suicide portée par William et Kate, vise à sensibiliser le public à la nécessité de parler tôt avec ses proches pour prévenir le suicide : « La meilleure façon de prévenir le suicide est d’en parler, d’en parler tôt, avec vos proches, vos amis », conclut le prince.

Une initiative saluée par le public

Ce moment de vulnérabilité du prince William, loin de l’image distante parfois associée à la royauté, a été salué pour son authenticité et son engagement en faveur de la santé mentale. L’échange rappelle l’impact du deuil et la force du dialogue pour affronter les épreuves, inspirant de nombreux spectateurs à travers le monde.

En définitive, ce geste d’émotion sincère du prince William illustre que même les figures publiques les plus emblématiques peuvent être touchées par la douleur humaine. En partageant ce moment de vulnérabilité, il contribue à briser le silence autour du deuil et du suicide, rappelant que parler de ses souffrances est un acte de courage et de solidarité.