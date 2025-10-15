Kylie Jenner recouverte de paillettes : elle affole déjà les fans

Dix ans après avoir marqué l’univers du maquillage, la personnalité de la téléréalité et influenceuse américaine Kylie Jenner revient en force. Sa nouvelle collection de maquillage « King Kylie » est annoncée dans une campagne brillante, où elle brille littéralement, recouverte de paillettes, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Un retour nostalgique à l’ère « King Kylie »

Kylie Jenner revisite sa fameuse période « King Kylie » des années 2010, époque où elle imposait son style unique mêlant couleurs fluorescentes, maquillage ultra-glam, et looks iconiques avec filtres Snapchat. Cette nouvelle collection hommage fait vibrer sa communauté, en réintroduisant les nuances néon, bleues électriques, noires profondes et blanches éclatantes qui ont fait son succès.

Une campagne étincelante et pleine de glamour

Pour annoncer ce retour, Kylie choisit une mise en scène spectaculaire : tout son corps est couvert de paillettes argentées scintillantes, sublimées par une coiffure et un maquillage soignés. Sa présence, couronnée et lumineuse, fédère immédiatement les foules sur Instagram et au-delà. Ce visuel symbolise le glamour et la confiance qu’elle souhaite transmettre avec ce lancement.

Une collection de maquillage attendue et déjà iconique

La gamme « King Kylie » sortira officiellement le 18 octobre, promettant des produits phares tels que des crayons à lèvres, des gloss ultra-brillants, une palette d’ombres à paupières scintillantes, et un highlighter pour un glow rétro. Le packaging s’inspire directement de ses archives digitales, entre perruques colorées et tenues streetwear, pour un succès assuré chez les fans.

Avec cette campagne étincelante et son message puissant, Kylie Jenner prouve ainsi que la « King Kylie era » est bel et bien de retour, captivant une nouvelle génération prête à vibrer au rythme du glamour et de la création.