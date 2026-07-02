À 22 ans, la mannequin Apple Martin adopte la jupe à franges et rappelle le style de sa mère

La mannequin britannique Apple Martin profite pleinement de son été. La fille du chanteur Chris Martin (du groupe Coldplay) et de l’actrice Gwyneth Paltrow a partagé un carrousel d’images sur Instagram, dans des looks estivaux qui rappellent le style de sa mère – à commencer par une jupe à franges remarquée.

Un carrousel estival partagé sur Instagram

C’est sur son compte Instagram qu’Apple Martin a publié un carrousel photo qui montre plusieurs facettes de son été. Différents looks ensoleillés s’y succèdent, immortalisés dans une atmosphère résolument décontractée. Une démarche éditoriale typique des jeunes générations sur les réseaux sociaux, qui mêle moments lifestyle, propositions mode et clichés plus intimes dans une même publication. Une approche qui contribue à dessiner l’identité visuelle d’une jeune femme désormais bien installée dans le paysage mode contemporain.

Une jupe à franges remarquée

L’un des éléments les plus marquants du carrousel est sans conteste sa jupe à franges. Apple Martin, qui mise habituellement sur une silhouette minimaliste, a opté ici pour une pièce résolument « plus joueuse », qui apporte du mouvement à sa silhouette. Les jupes à franges, devenues l’une des grandes tendances de l’été, font écho à un héritage stylistique qui traverse les décennies : des silhouettes des années 1920 à celles des années 1970, en passant par les robes festives des années 1990.

Une chevelure ondulée façon « beach hair »

Pour accompagner cette tenue, Apple Martin a misé sur une coiffure résolument estivale. Sa chevelure blonde, héritée de sa mère, était coiffée dans un effet ondulé naturel, qualifié de « beach hair » par les magazines spécialisés. Cette coiffure, qui mise sur le mouvement et la spontanéité plutôt que sur la rigueur d’une mise en plis structurée, prolonge parfaitement l’atmosphère décontractée de la publication. Une approche qui rappelle, là aussi, les coiffures que sa mère elle-même affectionnait à son âge.

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Une ressemblance frappante avec sa mère

Au-delà du look, c’est la ressemblance frappante entre Apple Martin et sa mère qui a immédiatement saisi les internautes. Mêmes traits du visage, même chevelure blonde lumineuse, même sens stylistique :Apple Martin semble parfois être le double exact de Gwyneth Paltrow au même âge. Une ressemblance qui n’est pas seulement physique : elle s’étend également au goût pour des pièces minimalistes, fluides, dans des coupes intemporelles..

Une carrière de mannequin en plein essor

Apple Martin n’en est pas à ses débuts dans le monde de la mode. À 22 ans, elle a déjà signé plusieurs collaborations marquantes. En septembre 2025, elle a notamment participé à sa toute première campagne aux côtés de sa mère, pour la collection automne-hiver 2025 de Gap Studios, conçue par le créateur Zac Posen. Le duo y posait côte à côte dans des looks total denim coordonnés.

Un emprunt vintage particulièrement marquant

L’autre temps fort de la carrière mode d’Apple Martin tient à sa fameuse apparition à la première du film « Marty Supreme » à New York, en décembre 2025. Pour l’occasion, elle avait choisi de réemprunter une robe vintage Calvin Klein de sa mère – la même que Gwyneth Paltrow avait portée à la première du film « Emma » en 1996, près de trente ans plus tôt.

Une figure montante de la mode américaine

À 22 ans, Apple Martin s’impose désormais comme l’une des figures les plus prometteuses de la nouvelle génération mode américaine. Elle construit patiemment sa propre identité dans l’industrie. Sa première campagne aux côtés de sa mère, ses apparitions soigneusement composées sur les tapis rouges et son sens stylistique font d’elle une figure désormais surveillée par les magazines spécialisés et les directeurs artistiques.

Avec sa jupe à franges, sa chevelure ondulée et son style résolument estival, Apple Martin signe ainsi une nouvelle apparition qui rappelle le style de sa célèbre mère. Elle prolonge un héritage stylistique tout en construisant patiemment son propre langage visuel.