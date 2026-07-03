Lisa de BLACKPINK fait sensation dans une robe au dos spectaculaire

Lisa, du girl group sud-coréen de K-pop BLACKPINK, a partagé sur Instagram une série de clichés depuis l’Utah, dans une robe noire au dos spectaculaire qui a immédiatement enflammé sa communauté.

Une robe noire à licou marquante

La chanteuse, fondatrice du groupe sud-coréen phare et désormais artiste solo internationale, a publié sur Instagram un carrousel d’images capturées au cours de son séjour américain. L’élément central de cette publication est sans conteste sa robe. Lisa portait une longue robe noire jusqu’au sol, dans une coupe à licou particulièrement épurée. La pièce, dans une matière fluide et ajustée, mettait en valeur sa silhouette. Le coloris noir profond, intemporel, contraste avec les tons sablonneux du décor désertique. Une démarche stylistique qui rappelle l’attachement de Lisa à des pièces fortes et identifiables, capables de transformer une simple session photo en moment de mode marquant.

Un dos qui a captivé ses fans

Le détail le plus marquant de cette robe tient à son dos ouvert. Une démarche stylistique qui s’inscrit pleinement dans la tendance contemporaine des robes à dos ouvert, devenues l’un des grands classiques des silhouettes du soir. La robe se distinguait également par une découpe latérale marquante. Une démarche couture qui rappelle l’attachement de Lisa à des silhouettes graphiques et résolument modernes. Sur Instagram, ces détails ont immédiatement attiré l’attention des abonnés de Lisa, qui ont multiplié les commentaires admiratifs.

Une chaîne dorée pour parfaire l’ensemble

Pour accompagner cette robe noire, Lisa a misé sur un détail : une chaîne dorée décorative. Cet accessoire, à la fois subtil et précieux, apporte une touche de luminosité à l’ensemble monochrome. À sa main, une bague dorée venait compléter cette logique d’accessoires choisis avec soin. Une approche minimaliste typique du langage stylistique de la chanteuse, qui privilégie quelques pièces précieuses plutôt qu’une accumulation d’éléments.

Plusieurs tenues partagées dans le carrousel

Le décor de la publication participe pleinement à la réussite de l’ensemble. Lisa pose entre des murs étroits en béton, dans un contraste visuel saisissant avec les paysages désertiques de l’Utah qui se déploient en arrière-plan. Cette association entre une architecture brutaliste et la nature sauvage américaine crée une mise en scène particulièrement cinématographique, qui transforme la simple session photo en véritable éditorial mode.

D’ailleurs, le carrousel ne se limitait pas à cette unique robe noire. Lisa y a également partagé d’autres tenues plus décontractées, dans des pièces noires associées à des bottes marron. Ces looks plus quotidiens, à mi-chemin entre l’esthétique western et le minimalisme moderne, prolongent la dimension contemplative du séjour américain.

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Une vague de commentaires enthousiastes

Sans surprise, la publication a immédiatement déclenché une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. « Queen Lisa », s’est notamment exclamé un internaute, dans une formule typique de l’admiration suscitée par la chanteuse. « Oh mon Dieu, magnifique ! », a écrit un autre fan. « Wow ! Belle comme toujours », a ajouté une troisième admiratrice. Les commentaires se sont également remplis d’emojis cœurs, yeux énamourés et flammes, dans une démonstration d’enthousiasme caractéristique de la communauté Lisa.

Avec sa robe noire à licou, son dos ouvert et sa découpe latérale graphique, Lisa (BLACKPINK) signe ainsi l’une de ses apparitions les plus marquantes de la saison. Au-delà du look, c’est tout un moment visuel pleinement composé que la chanteuse a partagé avec ses fans, dans la cohérence stylistique qui caractérise désormais son univers.