Mannequin, Rose Bertram relance la tendance « une pièce » avec un modèle à perles

La mannequin belge Stephanie Rose Bertram, plus connue sous le nom de Rose Bertram, a partagé une nouvelle apparition estivale dans une tenue de plage blanche, agrémentée de liens perlés sur le devant. Un modèle qui s’inscrit pleinement dans la tendance de l’été 2026.

Une apparition estivale très remarquée

La mannequin belge a partagé un cliché dans une tenue de plage minimaliste, mais résolument tendance. Une démarche cohérente avec l’identité visuelle qu’elle cultive depuis ses débuts, à mi-chemin entre élégance européenne et codes balnéaires hérités de ses passages dans les plus grandes campagnes internationales. Une apparition d’autant plus appréciée que Rose Bertram, désormais maman de deux enfants, partage avec parcimonie son quotidien sur les réseaux – ce qui rend chacun de ses moments mode particulièrement attendus.

Une tenue de plage au caractère affirmé

L’élément central de cette apparition est sans conteste sa tenue de plage. Rose Bertram a opté pour un une-pièce dans un blanc particulièrement lumineux, qui met en valeur son teint hâlé. Une couleur intemporelle, indissociable des grandes silhouettes balnéaires du XXᵉ siècle, qui revient en force dans les vestiaires estivaux contemporains. Cette pièce, dans une coupe ajustée, illustre parfaitement le grand retour du une-pièce comme alternative chic aux deux-pièces traditionnels. Une démarche stylistique qui rappelle l’attachement de Rose Bertram à des classiques réinventés, capables de traverser les époques sans jamais paraître démodés.

Des liens perlés sur le devant

Le détail qui fait toute la différence sur cette pièce tient à son ornementation. La tenue arborait en effet des liens perlés sur l’avant. Ces perles apportaient un effet sculptural particulièrement abouti à un vêtement par ailleurs très épuré. Une démarche qui illustre la tendance actuelle des une-pièces ornementés, où chaque détail compte pour transformer une pièce simple en véritable proposition couture. Le jeu entre la sobriété du blanc et le caractère précieux des perles crée un contraste visuel particulièrement réussi.

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Un grand retour du une-pièce

Cette apparition s’inscrit dans une tendance plus large qui caractérise l’été 2026 : le grand retour du une-pièce dans les vestiaires balnéaires. Longtemps associée à une esthétique plus mature ou plus classique, cette tenue de plage retrouve aujourd’hui les faveurs des plus jeunes générations, qui y voient une alternative à la fois chic, confortable et sophistiquée aux deux-pièces.

Une mannequin belge à la carrière internationale

Née le 26 octobre 1994 à Courtrai, en Belgique, Rose Bertram a été repérée par l’agence bruxelloise Dominique Models dès l’adolescence. Elle a ensuite poursuivi sa carrière aux États-Unis, où elle a rapidement franchi un cap décisif : à 21 ans, elle devenait la première Belge à intégrer le cercle prestigieux des mannequins de Sports Illustrated Swimsuit.

Une consécration qui a marqué le début d’une carrière internationale particulièrement riche, jalonnée de couvertures et de campagnes pour les plus grandes marques mode et beauté. Au fil des années, Rose Bertram a multiplié les collaborations avec des marques de premier plan. Sa silhouette a notamment été choisie par H&M, L’Oréal, Hunkemöller, Primark, Agent Provocateur ou encore Etam, pour des campagnes mode.

Avec cette tenue de plage une-pièce blanche ornée de liens perlés, Rose Bertram signe ainsi l’une des apparitions estivales les plus marquantes de la saison. Elle prouve une nouvelle fois son sens stylistique aigu, capable de transformer un classique balnéaire en véritable proposition mode contemporaine.