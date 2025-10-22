Le copain de Dua Lipa révèle comment un livre a permis leur histoire d’amour

Il n’a fallu qu’un livre pour changer leur vie. Dua Lipa et Callum Turner, l’un des couples de stars les plus admirés du moment, se sont rencontrés par pure coïncidence littéraire, selon les dires de l’acteur britannique Callum Turner.

Une rencontre inattendue autour d’un roman

Tout a commencé lors de l’anniversaire d’un ami commun à Los Angeles, en 2024. Assis côte à côte, l’auteure-compositrice-interprète, actrice et mannequin britannico-albanaise et kosovare Dua Lipa et l’acteur britannique Callum Turner, connu pour son rôle dans la série « Masters of the Air », découvrent qu’ils sont plongés dans le même roman : « Trust » d’Hernán Díaz, prix Pulitzer.

« Nous étions tous les deux au premier chapitre, c’était complètement fou », a confié Callum Turner dans une interview au Sunday Times. « Je lui ai dit : ‘Je viens de commencer ce chapitre’, et elle m’a répondu la même chose. J’ai pensé que c’était un signe ». Une connexion immédiate, marquée par le hasard, qui a éveillé une complicité évidente entre les deux artistes.

Un lien né de la lecture et de la simplicité

À une époque où les couples de célébrités se nouent souvent sur des plateaux de tournage ou via les réseaux sociaux, Dua Lipa et Callum Turner partagent une rencontre d’un autre temps : des échanges spontanés, nourris par la littérature. « C’était comme une scène de film », explique l’acteur. « J’ai levé les yeux au ciel en me disant : ‘Les signes sont clairs’ ». Cet instant hors du temps a rapidement conduit à d’autres rendez-vous, puis à une idylle discrète et sincère, dévoilée au grand public quelques mois plus tard.

Une histoire qui s’écrit entre Londres, New York et l’amour

Depuis cette soirée, leur histoire n’a cessé de se renforcer malgré des emplois du temps exigeants. Dua Lipa, tout juste revenue de sa tournée mondiale, et Callum Turner, pris par ses tournages, cultivent un équilibre entre indépendance et tendresse. « FaceTime est devenu notre meilleur allié. On trouve toujours le temps de se parler, peu importe les décalages horaires », a confié Callum. Leur lien se solidifie jusqu’à une étape importante : leurs fiançailles, annoncées à l’été 2025.

Un couple moderne et romantique

Toujours proches de leurs passions communes, la musique pour l’un, le cinéma pour l’autre, et la lecture pour les deux, le couple incarne une forme d’amour à la fois moderne et romantique. Dua Lipa, qui anime également un club de lecture pour ses fans, a d’ailleurs recommandé plusieurs ouvrages depuis cette rencontre symbolique.

De la fiction à la réalité, « Trust » restera ainsi le livre de leur rencontre – le récit de deux vies qui se sont croisées au hasard d’une page. Entre douceur et intelligence, Dua Lipa et Callum Turner prouvent qu’une histoire d’amour peut encore commencer loin des projecteurs, dans le calme partagé d’une lecture commune.