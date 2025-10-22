Le copain de Dua Lipa révèle comment un livre a permis leur histoire d’amour

Fabienne Ba.
@dualipa/Instagram

Il n’a fallu qu’un livre pour changer leur vie. Dua Lipa et Callum Turner, l’un des couples de stars les plus admirés du moment, se sont rencontrés par pure coïncidence littéraire, selon les dires de l’acteur britannique Callum Turner.

Une rencontre inattendue autour d’un roman

Tout a commencé lors de l’anniversaire d’un ami commun à Los Angeles, en 2024. Assis côte à côte, l’auteure-compositrice-interprète, actrice et mannequin britannico-albanaise et kosovare Dua Lipa et l’acteur britannique Callum Turner, connu pour son rôle dans la série « Masters of the Air », découvrent qu’ils sont plongés dans le même roman : « Trust » d’Hernán Díaz, prix Pulitzer.

« Nous étions tous les deux au premier chapitre, c’était complètement fou », a confié Callum Turner dans une interview au Sunday Times. « Je lui ai dit : ‘Je viens de commencer ce chapitre’, et elle m’a répondu la même chose. J’ai pensé que c’était un signe ». Une connexion immédiate, marquée par le hasard, qui a éveillé une complicité évidente entre les deux artistes.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa)

Un lien né de la lecture et de la simplicité

À une époque où les couples de célébrités se nouent souvent sur des plateaux de tournage ou via les réseaux sociaux, Dua Lipa et Callum Turner partagent une rencontre d’un autre temps : des échanges spontanés, nourris par la littérature. « C’était comme une scène de film », explique l’acteur. « J’ai levé les yeux au ciel en me disant : ‘Les signes sont clairs’ ». Cet instant hors du temps a rapidement conduit à d’autres rendez-vous, puis à une idylle discrète et sincère, dévoilée au grand public quelques mois plus tard.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa)

Une histoire qui s’écrit entre Londres, New York et l’amour

Depuis cette soirée, leur histoire n’a cessé de se renforcer malgré des emplois du temps exigeants. Dua Lipa, tout juste revenue de sa tournée mondiale, et Callum Turner, pris par ses tournages, cultivent un équilibre entre indépendance et tendresse. « FaceTime est devenu notre meilleur allié. On trouve toujours le temps de se parler, peu importe les décalages horaires », a confié Callum. Leur lien se solidifie jusqu’à une étape importante : leurs fiançailles, annoncées à l’été 2025.

Un couple moderne et romantique

Toujours proches de leurs passions communes, la musique pour l’un, le cinéma pour l’autre, et la lecture pour les deux, le couple incarne une forme d’amour à la fois moderne et romantique. Dua Lipa, qui anime également un club de lecture pour ses fans, a d’ailleurs recommandé plusieurs ouvrages depuis cette rencontre symbolique.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa)

De la fiction à la réalité, « Trust » restera ainsi le livre de leur rencontre – le récit de deux vies qui se sont croisées au hasard d’une page. Entre douceur et intelligence, Dua Lipa et Callum Turner prouvent qu’une histoire d’amour peut encore commencer loin des projecteurs, dans le calme partagé d’une lecture commune.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
« C’est une vraie star » : à 25 ans, cette nouvelle actrice est à suivre de près
Article suivant
Deux actrices taïwanaises s’embrassent sur scène et font taire les rumeurs de rivalité

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Deux actrices taïwanaises s’embrassent sur scène et font taire les rumeurs de rivalité

Alice Ko et Cheryl Yang, deux actrices taïwanaises très célèbres, ont surpris le public et les médias aux...

« C’est une vraie star » : à 25 ans, cette nouvelle actrice est à suivre de près

L'actrice américaine Chase Infiniti Payne, dite Chase Infiniti, s’impose déjà comme l’une des révélations les plus fascinantes de...

À 44 ans, Jessica Alba rayonne sur une plage australienne

L'actrice, mannequin et entrepreneuse américaine Jessica Alba, star des films "Les Quatre Fantastiques" et "Sin City", prouve une...

Critiquée pour son apparence lors d’un défilé, cette athlète répond avec élégance

La gymnaste Suni Lee, double médaillée d’or olympique, a récemment fait sensation lors du défilé Victoria’s Secret 2025...

À 60 ans, Brooke Shields s’affiche sans maquillage avec sa fille

Brooke Shields, actrice iconique révélée par "Pretty Baby" et "The Blue Lagoon", continue d’inspirer des milliers de femmes...

À 49 ans, cette actrice dit stop à l’obsession de la chirurgie esthétique

Keri Russell, actrice reconnue notamment pour son rôle dans la série "The Diplomat", s’oppose aux normes de beauté...