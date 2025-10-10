« C’est vraiment elle ? » : à 50 ans, Charlize Theron déclenche une avalanche de réactions

Charlize Theron ne passe jamais inaperçue, et encore moins lors de la Fashion Week de Paris. À l’occasion du défilé printemps-été 2026 de Givenchy, l’actrice sud-africaine a captivé les regards en s’affichant dans un costume blanc oversize, associé à un haut noir subtilement dévoilé sous un haut entièrement composé de perles et de cristaux. Une allure résolument couture, qu’elle a complétée avec des lunettes de soleil oversize, de longues boucles d’oreilles pendantes, et ses cheveux longs lissés – un changement notable après son carré blond plus court.

Un enchaînement de looks mode

Quelques jours avant, Charlize Theron s’était déjà démarquée au défilé Dior, arborant un perfecto en cuir porté à même la peau et un bermuda kaki à la coupe large, dans une silhouette à la fois urbaine et glamour. Un sans-faute mode pour l’égérie Dior, confirmant une fois de plus sa place d’icône de style incontournable sur les front rows les plus prisés.

Ce n’est pas (seulement) son look qui a fait parler

Malgré l’élégance incontestable de sa tenue, les réactions du public ont été partagées, et ce n’est pas tant la mode que l’apparence physique de Charlize Theron qui a déchaîné les commentaires. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont exprimé leur surprise, certains affirmant ne pas l’avoir reconnue. On pouvait lire des messages du type : « J’ai mis du temps à réaliser que c’était elle », « Elle a trop changé, c’est perturbant » ou encore « Elle ressemble à une autre personne… mais elle reste sublime ». D’autres ont même évoqué un style « trop artificiel », ou soupçonné l’actrice d’avoir cédé à certaines tendances esthétiques très discutées en ce moment, sans pour autant en apporter la preuve.

Un message body positive

Face à ces jugements, Charlize Theron incarne une réponse forte et nécessaire : celle de la liberté corporelle et du droit au changement. En affichant fièrement son âge, ses choix esthétiques et son style, elle participe à briser les normes rigides imposées aux femmes, notamment dans l’industrie du cinéma et de la mode. Son discours rappelle que chaque femme a le droit d’évoluer comme elle l’entend, sans se justifier.

Que l’on aime ou non son évolution, Charlize Theron reste ainsi une femme libre, qui revendique ses choix et continue d’influencer autant la mode que les débats sur l’âge et l’image des femmes. À 50 ans, elle prouve qu’on peut encore bousculer les codes… et faire parler, avec ou sans perles.